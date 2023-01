Un posto al sole/ Anticipazioni 9 gennaio: Alice e Nunzio, la tensione è alle stelle

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 9 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 9 gennaio, rivelano che la tensione tra Alice e Nunzio è ormai alle stelle, e un episodio rischia di scatenare una escalation imprevedibile e con gravissime conseguenze. Dopo il loro ultimo aspro incontro/scontro, Alice è determinata a portare avanti le sue convinzioni: Nunzio ha cercato di farle violenza, e lei è riuscita miracolosamente a uscirne sana e salva. Ma le cose stanno davvero così? Fatto sta che nonna Marina è molto preoccupata per le dichiarazioni della nipote, dato che sono accuse gravissime, e allo stesso tempo si chiede se il giovane Cammarota sia stato davvero in grado di commettere un tale atto…

Un altro domani/ Anticipazioni 9 gennaio: un divorzio difficile per Julia

Un posto al sole, anticipazioni puntata 9 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Raffaele e Ornella sono sempre più incuriositi dalla vicinanza della figlia Viola con Damiano, anche se il suo continuo coinvolgimento nelle faccende che riguardo l’agente di scorta e Rosa, preoccupa e non poco i due coniugi. Forse Viola dovrebbe farsi da parte e lasciare che la coppia risolva da sola i propri problemi? Intanto anche Guido è molto incuriosito verso una certa persona. Michele Saviani, dopo la breve vacanza fuori causa festività, è tornato a Napoli e si è già immerso nel suo lavoro in radio. Guido comincerà a chiedersi se ci sia qualcuno di speciale nella sua vita, dato che è di ottimo umore…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 9 gennaio: Vittorio e Matilde, è un addio?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Alice ci riprova con Nunzio e cerca di sedurlo, con esiti del tutto imprevedibili. A quel punto, la giovane Pergolesi prenderà una decisione che lascerà spazio a una piega drammatica nella vicenda: infatti tra la giovane e Nunzio ci sarà un dialogo molto forte, che spingerà la ragazza ad agire. La sua decisione creerà parecchia ansia nella nonna Marina. Viola e Damiano, sempre vicinissimi, attendono l’esito delle investigazioni svolte dall’Agenzia Dogane sui materiali usati nella fabbrica di giocattoli. La situazione per Rosa si fa drammatica quando riceva una notizia che potrebbe mettere tutto in discussione. Il suo futuro e specialmente quello del piccolo Manuel rischia di essere danneggiato, e la donna non sarà come reagire.

Terra amara/ Anticipazioni 9 gennaio: Yilmaz pensa ancora a Zuleyha

Nonostante le liti e le piccole ripicche tra Mariella e le Cirillo proseguono, il giorno della Befana sarà un’occasione per prendersi una pausa. Infatti le gemelle Manuela e Micaela fanno un dolce e inaspettato regalo a Serena, una dimostrazione d’affetto che mette, per un momento, in pausa la loro “guerra” tra vicine.











© RIPRODUZIONE RISERVATA