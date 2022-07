Un posto al sole/ Anticipazioni 11 luglio: caos in casa Bruni, confessione shock

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 luglio: confessione shock di Raffaele, ed è caos

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 11 luglio svelano che ci sarà il caos in casa Bruni. Eugenio è tornato da Milano e ora Raffaele sa che dovrà raccontargli delle minacce che sta ricevendo da Valsano. In questo modo, il Giordano renderà anche libera Viola dalle sue promesse di mantenere il segreto. Per il portiere, già provato dallo stress della situazione, non sarà facile e vivrà dei momenti di grande tensione, fino a gettare tutta la famiglia in crisi.

Altrove, lontano dal casino dei Bruni, Susanna è pronta a cominciare il suo tirocinio, mentre Lara porta avanti il suo malefico piano per far credere a tutti che la gravidanza sta andando bene, quando in realtà non sa come dire a Roberto di aver perso il loro bambino. L’obiettivo della Martinelli resta sempre lo stesso, ossia marcare il territorio e conquistarsi definitivamente un posto nella vita di Ferri.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Raffaele ed Eugenio vicini alla resa dei conti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Raffaele sa che non può più continuare a mentire alla sua famiglia, né trascinare ancora per molto Viola nella spirale dei suoi segreti. E con Eugenio ancora fuori casa, il portinaio ha ancora poco tempo a disposizione per fare chiarezza e prepararsi alla resa dei conti con lui: sa che dovrà dirgli tutto sulle minacce di Valsano e dei camorristi.

Intanto, Lara continua a mostrarsi una donna senza scrupoli pur di far prevalere le sue minacce. Stavolta prende di mira la sua domestica Silvana, e la povera dovrà prepararsi al peggio. Cosa avrà in mente la Martinelli? Nel frattempo, per Bianca arrivano le primissime delusioni amorose a causa del suo amico Antonello.

