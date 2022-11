Un posto al sole/ Anticipazioni 11 novembre: Micaela pensa di trasferirsi…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda l’11 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 11 novembre, rivelano che Viola sta passando molto tempo vicino al piccolo Manuel, mentre i suoi genitori Damiano e la ex moglie Rosa continuano a litigare. La giovane supplente si è avvicinata al bambino e intende aiutarlo a superare questo momento difficile. Tuttavia, qualcuno non sarà molto felice della situazione. Parliamo di Antonio, il figlio di Viola, che ovviamente è geloso della presenza della madre al fianco di un altro bambino. Oltretutto, Antonio e Manuel non vanno molto d’accordo, e già dal loro primo incontro erano volate scintille.

Intanto, Damiano e Rosa litigano per l’ennesima volta: entrambi si accusano di non essere stati presenti con il loro figlio, e di non averlo educato adeguatamente.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che le cose non vanno neanche bene tra le gemelle Cirillo. Le due continuano a litigare e discutere su Niko e Jimmy. Micaela e Manuela si accusano a vicenda per quanto accaduto di recente, quando hanno rovinato la festa di compleanno di Elisabetta durante una delle loro accese discussioni. La situazione ha quindi raggiunto un certo limite. Ed è in questa circostanza che Micaela si fa venire un’idea. La ragazza si trova casualmente ad ascoltare un dialogo sulla casa vacanze di Alberto Palladini, e decide di farci un pensiero: forse il trasferimento nell’omonimo Palazzo potrebbe essere la soluzione ai suoi problemi? Ma soprattutto come reagiranno i suoi inquilini al pensiero di avere la Cirillo in quell’edificio finora tranquillo?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, tra Micaela e Manuela le cose non vanno affatto bene. Dopo il litigio che le ha viste coinvolte a causa di Niko, le due sorelle sono ormai ai ferri corti. Come previsto, tutto ciò ha finito per ricadere sul piccolo Jimmy, il quale ora si trova in evidente difficoltà quando riceve una proposta e non sa come reagire. Viola ha decido di dare una mano a Damiano con i suoi problemi familiari, e ha fatto la conoscenza di Rosa e del figlio Manuel. Tuttavia, la giovane supplente è rimasta piuttosto turbata dalla donna e dal suo comportamento. Antonio fa la conoscenza di Manuel, ma i due bambini non si prenderanno subito in simpatia.

La vicenda del sequestro di Marina prosegue, e la donna è ormai in balia della follia di Fabrizio Rosato. Quest’ultimo sta per superare il limite, o potrebbe già averlo fatto, dato che la sua pazzia è cieca e continua a torturare la povera Giordano con ogni mezzo possibile. Qualcosa ci dice che Roberto deve sbrigarsi ad agire per fermare Fabrizio, altrimenti Marina correrà un rischio davvero grosso e si comincerà a temere seriamente per la sua vita…











