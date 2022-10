Un posto al sole/ Anticipazioni 11 ottobre: Viola, decisione definitiva con Eugenio?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 ottobre: Viola ed Eugenio, matrimonio agli sgoccioli?

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 11 ottobre, rivelano che Eugenio, Ornella e Raffaele spingono Viola ad accettare di avere a disposizione la scorta. La giovane, ancora traumatizzato dalla sparatoria che ha portato alla morte di Susanna, non accetterà di buon grado ciò che la sua famiglia le sta proponendo.

Viola è molto testarda, però questa volta potrebbe finire per assecondare le persone a lei care. I problemi, tuttavia, potrebbero non terminare qui. Infatti, secondo le anticipazioni, la Bruni junior prenderà una decisione definitiva e ciò potrebbe incidere sul suo matrimonio con Nicotera. Le cose tra loro sono ormai al punto di non ritorno?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 11 ottobre: l’avvelenatore di Roberto e Marina è ancora a piede libero

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che l’avvelenatore di Roberto e Marina è ancora a piede libero. Il loro aggressore non ha abbandonato i suoi folli propositi, così approfitterà di un nuovo evento per danneggiare la coppia. Il piano di vendetta proseguirà quando Marina è in procinto di partire per un evento al Salone Nautico.

La Giordano, a un certo punto, comincerà a non dare più notizie di sé e a non rispondere al telefono. Roberto cecherà di contattarla, ma la sua compagna non risponderà a nulla. Per l’imprenditrice si prospetta l’inizio di un nuovo terribile incubo. Sembra proprio che per lei e Roberto i problemi non finiscano così facilmente, specialmente quando lui riceverà una strana lettera, forse minacciosa?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Viola si avvicina a Gabriele

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola non ha mai stretto grossi rapporti con le sue colleghe a scuola, eppure negli ultimi tempi ha scoperto un certo feeling con il professor Gabriele Nespolino. Il simpatico professore di religione sembra sia l’unico in grado di farla sorridere e riportarle un po’ di serenità in questo burrascoso periodo della sua vita, traumatizzata ancora dalla morte di Susanna. Il prof di religione metterà in crisi il suo matrimonio con Eugenio?

Dal canto suo, quest’ultimo ha paura per la moglie e teme possa accaderle qualcosa di brutto. Così ne unparla con Ornella e cerca di farle capire come si sente. Il Nicotera è in ansia, e quindi alla suocera un intervento per far sì che Viola si convinca ad accettare la scorta che lui le ha proposto. Il problema è se Viola accetterà di buon grado di scendere a un compromesso tale, dato che la giovane aveva fatto capire di non volere l’aiuto di nessuno…

