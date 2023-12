Un posto al sole/ Anticipazioni 12 dicembre 2023: la scelta di Rossella delude Riccardo?

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 12 dicembre

Anche questa settimana sarà particolarmente per i protagonisti di Un posto al sole, pronta a intrattenere ancora una volta il pubblico di Rai Tre con i nuovi episodi. La stagione numero 28 va in onda ogni giorno alle 20.50 su Rai 3 e nella puntata di questa sera assisteremo a grandi sorprese e colpi di scena tra i personaggi più amati della soap. Le anticipazioni riportate anche da Coming Sono ci dicono che Rossella farà una scelta che non piacerà a Riccardo. Nunzio invece la sosterrà completamente. Guadagnerà punti importanti?

Nella puntata di Un Posto al Sole in programma questa sera 12 dicembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Rossella e Riccardo schierate di nuovo l’una contro l’altro, per via di una decisione presa dalla Graziani. Ross tenterà in qualche modo di dare una mano sulle ambulanze ma per il Crovi non è una scelta giusta, non adesso. La figlia di Silvia continuerà imperterrita per la sua strada e potrà contare sull’appoggio di Nunzio, molto orgoglioso di lei. Intanto Ida proverà ad affermare il suo ruolo di vera madre di Tommaso e questa sua caparbietà manderà in confusione Roberto e Marina.

Le anticipazioni del 12 dicembre di Un posto al sole, lo sfogo di Silvia

Proseguendo con le anticipazioni di stasera 12 dicembre di Un posto al sole vedremo altri personaggi entrare in azione e pronti a creare scompiglio. Roberto e Marina si troveranno a gestire pure una richiesta strana e inaspettata da parte di Lara. Silvia si sfogherà con Giancarlo e gli dirà di essere molto delusa dall’atteggiamento dell’ex marito, che non vuole scucire un soldo per il matrimonio della figlia. I recenti tagli al budget per le nozze non saranno l’unica cosa che innescherà delle tensioni nella famiglia Graziani/Crovi/Saviani. Ross farà arrabbiare il suo fidanzato decidendo di prestare il suo tempo nelle ambulanze.

Il medico deciderà di consigliare la giovane a non gettarsi a capofitto in questo impegno e cercherà con tutte le forze di provare a farle cambiare idea, contrario alla sua scelta. La dottoressa intanto contare sul pieno appoggio di Nunzio, particolarmente entusiasta dei progetti della sua amica. Il Cammarota segnerà un punto a suo favore con la futura moglie? Staremo a vedere, sicuramente ci attende una puntata di Un posto al sole ricca di avvenimenti ed emozioni.

Un posto al sole, Ida pronta a svelare la verità a Diego?

Proseguiamo con le anticipazioni di Un posto al sole di stasera 12 dicembre 2023. Vedremo impegnata Ida, che non sta più facendo mistero di voler confermare il suo ruolo di vera e unica mamma di Tommaso e potrebbe decidere di rivelare come stanno le cose nel dettaglio a Diego, per avere da lui un appoggio al quale aggrapparsi.

I Ferri dovranno tentare di fermare la ragazza prima che possa sfuggire al loro controllo, così come accaduto con Lara. A proposito della Martinelli, marito e moglie si ritroveranno a fare i conti con una richiesta inaspettata e insolita da lei. Che intenzioni avrà? Di sicuro sarà qualcosa che rischierà di stroncare definitivamente gli equilibri, già ora traballanti.











