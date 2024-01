Un posto al sole/ Anticipazioni 12 gennaio 2024: Diego non si arrende e…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 12 gennaio, ci dicono che Diego e Raffaele sono arrivati in Polonia, ma potrebbero arrivare anche dei guai per loro. Nonostante gli ostacoli, i due sono disposti a tutto pur di trovare Ida e portarla via da quella brutta situazione in cui, suo malgrado, è finita. Specialmente Diego: ha promesso che l’avrebbe salvata, perché ha capito che le è capitato qualcosa di molto brutto. Ida è preoccupata per padre e figlio, poiché teme che i due siano finiti in grave pericolo per colpa della sua famiglia che, in accordo con Marina e Roberto, potrebbero aver teso loro una trappola.

Dal canto suo, i Ferri sono determinati a far sì che il loro piano non fallisca: se Diego e Raffaele scoprissero tutto ciò che hanno orchestrato per tenere Ida, “l’ospite scomodo, il più lontano possibile da casa, per loro sarebbero guai grossi. Riusciranno i due a salvarla dalle grinfie della sua famiglia?

