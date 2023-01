Un posto al sole/ Anticipazioni 12 gennaio: lite tra Elena e Angela, Viola cerca di..

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 12 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 12 gennaio, rivelano che le cose sono ormai precipitate per Nunzio, che non sembra trovare un raggio di speranza all’orizzonte. Al Caffè Vulcano, il giovane si incontra con Silvia, alla quale cerca di spiegare quello che gli è capitato con Alice. Nunzio, pur ammettendo le sue colpe perché sa di aver esagerato con la Pergolesi, respinge ogni accusa che gli è stata rivolta: è certo che non avrebbe mai usato violenza sulla ragazza. Tutto sta, però, trovare qualcuno che sia disposto a credergli. Intanto, la situazione tra Nunzio e Alice ha creato una spaccatura tra le amiche storiche, Elena e Angela, ciascuna schierata da una parte. Viola cerca di mediare tra loro, ma le cose sembrano peggiorare. E non è da escludere che si arriverà a discuterne in tribunale…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 gennaio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la soap lascia un posto anche a una trama più leggera, per non appesantire troppo la difficile storyline di Alice e Nunzio. Infatti si torna a parlare dei tentativi di Micaela di sedurre Samuel. Il povero fidanzato di Speranza non ha scampo dato che la Cirillo si è ormai messa in testa di conquistarlo definitivamente. Le uniche che proveranno a fermare la ragazza sono sua sorella Manuela e Serena, la quale poi avrà un nuovo incontro con Mariella Altieri, probabilmente per cercare di trovare una soluzione a questa ingombrante situazione! Il punto è: Micaela riuscirà a far capitolare Samuel? E lui, cederà?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, le cose si mettono male per Nunzio dato che le accuse che le ha lanciato Alice sono molto gravi. La ragazza, però, pare abbia gonfiato un po’ il suo racconto, come appare chiaro alla madre Elena, solo per vendicarsi del giovane che non ha ceduto alle sue insistenti avances. E infatti ora Nunzio spera che la donna possa convincere sua figlia a ragionare e a tornare sui suoi passi, anche se la situazione sta peggiorando. Il giovane Cammarota è molto sconfortato e non sa come reagire, ma le anticipazioni ci indicano che riuscirà a superare questo momento difficile grazie al sostegno di Franco che gli starà vicino. Inoltre il ragazzo confida in Elena nella speranza che possa davvero convincere Alice a ripensare alla sua denuncia.

Michele, da sempre giornalista di spessore e “sul pezzo”, si occuperà di parlare nel suo programma di un argomento di stretta attualità per catturare l’attenzione dei suoi ascoltatori. Nel frattempo, Speranza inizia a tremare poiché le iniziative seduttive di Micaela Cirillo cominciano a funzionare con il povero Samuel, sempre più nella morsa della terribile sorella di Manuela.











