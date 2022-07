Un posto al sole/ Anticipazioni 12 luglio: Viola ed Eugenio in crisi, Raffaele…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 12 luglio: Viola ed Eugenio in crisi…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 12 luglio svelano che la confessione di Raffaele ha scosso tutta la famiglia Bruni. In particolare, tra Viola ed Eugenio c’è aria di crisi e potrebbero non riuscire a superare le difficoltà del momento. Infatti, Eugenio è furioso con Raffaele per avere coinvolto Viola nei suoi segreti; la donna si è resa complice, tacendo sulle minacce che lui stava ricevendo da Valsano. Nel frattempo, Alberto comincia a nutrire qualche dubbio sull’identità del pentito che sta collaborando con Nicotera. Scoprirà che dietro tutto c’è Tregara?

Intanto, nonostante Franco cerchi di farlo desistere, Nunzio si è ormai più convinto a lasciare l’Italia insieme a Chiara, e che questa fuga sia la soluzione migliore. Per questo motivo comincia a preparare Samuel a gestire il Caffè Vulcano in piena autonomia. Infine, Riccardo chiede a Rossella di dargli una mano sul lavoro poiché sembra essere parecchio in difficoltà.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti:

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Eugenio è tornato da Milano e ora Raffaele sa che dovrà raccontargli tutta la verità sulle minacce che sta ricevendo da Valsano. In questo modo, il Giordano renderà anche libera Viola dalle sue promesse di mantenere il segreto. Per il portiere, già provato dallo stress della situazione, non sarà facile e vivrà dei momenti di grande tensione, che getteranno tutta la famiglia in crisi.

Altrove, lontano dal casino dei Bruni, Susanna è pronta finalmente a cominciare il suo tirocinio, mentre Lara porta avanti il suo malefico piano per far credere a tutti che la gravidanza sta andando bene. Soprattutto, deve convincere Roberto che lei aspetta ancora il suo bambino. L’obiettivo della Martinelli resta sempre lo stesso: marcare il territorio e conquistarsi definitivamente un posto nella vita di Ferri.

