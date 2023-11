Un posto al sole/ Anticipazioni 13 novembre 2023: Marina ha perso la pazienza con Lara!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 13 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 novembre, ci dicono che Marina è una furia. Vuole sbarazzarsi di Lara a tutti i costi. Ed è disposta anche ad eliminarla in modo definitivo dalla sua vita. Roberto comprende la sua frustrazione, ma la invita a mantenere la calma: pur percependo il desiderio di vendetta della sua compagna, l’imprenditore sa che in questa situazione bisogna procedere con la dovuta cautela. Soprattutto non si devono prendere iniziative azzardate. In ballo c’è la sicurezza della loro famiglia. Marina, però, non sembra ben disposta ad accettare i consigli del coniuge: ormai ne ha passate di tutti i colori per colpa della Martinelli, ed è arrivata al limite della propria irrazionalità e della rabbia. Quale mossa azzardata potrebbe compiere?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 novembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il piccolo Manuel soffre per la sua salute cagionevole, quindi Damiano cerca di stargli vicino il più possibile. Vedendo il modo in cui il poliziotto si prende cura delle fragilità del figlio, Rosa si commuove e ripensa ai giorni in cui erano una bella e felice famiglia. Che ci sia un riavvicinamento nell’aria tra i due? E Viola in tutto ciò, resterà a guardare? Nel frattempo, Micaela e Samuel hanno deciso, da diverso tempo, di intraprendere una relazione clandestina alle spalle di Speranza, che non sa assolutamente nulla del tradimento del suo fidanzato. I due amanti si incontrano nei modi più appassionati e incauti, tant’è che qualcuno vicino a loro è molto preoccupato per la situazione.

Nunzio, che ha ascoltato le tante lamentele di Samuel, ma anche i suoi sfoghi, è al corrente della relazione dell’amico con la Cirillo. Ed ecco perché è anche preoccupato per le sorti dello chef. Ma non solo. Secondo le anticipazioni, Nunzio deciderà di fargli un bel discorso…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, i piani di Viola e Damiano di parlare ai propri cari del loro amore incontrano un ostacolo a causa di un improvviso attentato. In questa circostanza, Eugenio intuisce che i due sono amanti e che gli stanno mentendo da tempo. Il confronto tra marito e moglie sarà devastante per entrambi. Niko ha scoperto che Manuela sta frequentando un altro uomo e capisce di provare ancora qualcosa per lei. Marina vuole liberarsi di Lara una volta per tutte, e pensa addirittura di ucciderla.

Mariella ha capito di dover cambiare atteggiamento quindi organizza una cena insieme a tutti i suoi nipoti. Rossella è alle prese con la scelta dell’abito da sposa, e Nunzio, ancora col cuore infranto, cerca di non pensare troppo all’imminente cerimonia.











