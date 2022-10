Un posto al sole/ Anticipazioni 13 ottobre: Manuela solo una buona amica per Niko?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 ottobre: Manuela consola Niko, ma…un

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 13 ottobre, rivelano che Manuela si sta rivelando una buona amica per Niko, supportandolo e aiutandolo in questo momento difficile. Dopo che il piccolo Jimmy ha sorpreso suo padre ubriaco, il giovane ha cercato di riprendersi, ma andare avanti da solo non è facile. Qualcuno, però, comincerà a non vedere di buon occhio questo atteggiamento amichevole di Manuela verso Niko. Quel qualcuno è Serena.

Nunzio si era dato da fare per aiutare Chiara a trovare un centro di disintossicazione a Napoli, ma la ragazza non è dello stesso parere, ed è decisa a risolvere da sola il suo problema con la droga. Secondo le anticipazioni, la giovane dovrà affrontare una difficile decisione che potrebbe portarla lontano da Napoli e dai suoi affetti più cari.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 13 ottobre: Marina è sparita…

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Marina ha una violenta discussione con qualcuno proprio mentre è in procinto di partire per il Salone nautico. Ad un certo punto la donna smette di rispondere al telefono. Cosa le è successo? C’è grande preoccupazione per lei, soprattutto perché l’aggressore di Roberto è ancora a piede libero, e ormai è chiaro che mira a distruggere la coppia, usando tutti i mezzi possibili.

Manuela trascorre molto tempo con Jimmy, così ha l’occasione per riavvicinarsi a Niko. Ovviamente questa situazione infastidisce Micaela, che avrà da ridere. Le due gemelle iniziano a litigare sotto gli occhi di Serena e Filippo, i quali a fatica gestiscono il tutto. Infine, spinto da Mariella, Samuel si convince che Nunzio voglia rubargli il posto da chef al Vulcano. Sarà davvero così?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Lia, la misteriosa

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il mistero intorno al personaggio di Lia comincia a farsi più chiaro agli occhi degli spettatori. Inizialmente si pensava che la domestica dei Ferri fosse una possibile indiziata dietro l’avvelenamento ai danni dei suoi padroni di casa. Poi, le cose con Lia hanno preso una svolta inaspettata con Diego che ha cominciato ad avere un certo interesse nei suoi confronti.

Viola è sempre più insofferente della sua situazione. La giovane supplente non riesce a superare i suoi traumi e nonostante l’affetto dimostrato dai suoi cari e i suoi sentimenti per Eugenio, che non siano cambiati, Viola sembra pronta a immaginare una vita da single, lontana dal suo amato marito.

