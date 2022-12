Un posto al sole/ Anticipazioni 14 dicembre: Bianca scopre che Antonello è…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 dicembre, rivelano che prosegue la trama “teen” della soap. Bianca indaga, unisce gli indizi ha a sua disposizione e scopre una cosa che la lascia senza parole. Infatti la ragazzina inizia a pensare che l’autore delle famigerate web challenge sia proprio il suo amico Antonello. A quel punto il confronto sarà inevitabile, ma Bianca dovrà fare attenzione perché potrebbe trovarsi coinvolta proprio in una web challenge molto pericolosa…

Un altro domani/ Anticipazioni 14 dicembre: Julia nei guai, solo Sergio può aiutarla

Intanto, Marina e Alice sono in disaccordo su dove passare le vacanze di Natale. Mentre la Giordano ha deciso di partire alla volta di Londra, per stare vicino a sua figlia, Alice vuole restare a Napoli e per una ragione ben precisa: Nunzio. Il Cammarota è rimasto molto deluso da Chiara, che gli ha detto che non passerà le vacanze natalizie a casa, eliminando così ogni speranza di rivedersi. Alice ne ha ovviamente approfittato per farsi notare da lui, e il piano sembra proprio aver funzionato. Comprensibile quindi che l’esuberante ragazza non voglia separarsi da Nunzio, proprio ora che vede una possibilità di conquistarlo…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 dicembre: i dubbi di Stefania, partirà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Bice oramai appare sempre più interessata a Castrese Altieri, con il quale continua a flirtare dopo l’improvviso colpo di fulmine che ha avuto per lui. Intanto, Sasà continua la sua conoscenza virtuale con “Bufalotto”, il quale continua ad essere una figura misteriosa. Allo stesso tempo, il vigile non è intenzionato a trasformare il loro rapporto online in qualcosa di reale e concreto, dato che probabilmente è solo spaventato. Ma il suo spasimante misterioso ha i giorni contati, e a breve scopriremo che si cela dietro quel nickname…

Terra amara/ Anticipazioni 14 dicembre: Gulten cacciata, arriva Seher

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Lia sta passando delle giornate piene di nervosismo da quando pensa di sapere chi abbia preso i suoi gioielli di famiglia, ossia Alberto Palladini, che a quanto pare ha trovato una vera e propria fortuna nel suo seminterrato. Per questo motivo è in ansia e molto agitata al pensiero che quella persona stia sfoggiando i suoi preziosi tesori. Tuttavia questa situazione finisce per influire sul suo rapporto con Diego, proprio ora che le cose tra loro stavano andando molto bene ed erano pronti a fare il passo successivo. Fatto sta che il suo atteggiamento comincerà a destare qualche sospetto in Diego, dato che è abituato a vederla sempre pronta a prendere il controllo della situazione.

Viola è stata molto presente nella vita del piccolo Manuel di recente, riuscendo a capire cosa turbava il bambino. Damiano le è quindi molto riconoscente, dato che lo ha messo al corrente dei problemi di suoi figlio. Tra i due si instaura sempre più un legame stretto, e Rosa è piuttosto invidiosa di questo rapporto che si è formato tra Damiano e Viola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA