Un posto al sole/ Anticipazioni 14 luglio: Tregara aggredito, problemi per Eugenio?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 luglio: l’aggressione di Tregara cambia tutto

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 14 luglio svelano che Marina Giordano è sempre più immersa nella sua vacanza a Procida e sembra essersi lasciata alle spalle tutti i suoi problemi. In ufficio, intanto Lara continua il suo piano per avvicinarsi a Roberto Ferri, e le cose funzionano, almeno fino a un inatteso colpo di testa che metterà tutto in discussione, compreso il loro rapporto.

Un altro domani/ Anticipazioni 14 luglio: Carmen disperata, Agustina di nuovo malata

Mariano Tregara è stato aggredito in carcere. La notizia giunge alle orecchie di Eugenio Nicotera, e le cose si complicano: il magistrato è preoccupato sia per la sorte dell’ex criminale e sia per le conseguenze che il suo ferimento potrebbe avere nelle delicate e turbolente indagini che sta svolgendo. Come finirà?

Sei sorelle/ Anticipazioni 14 luglio: Francisca, oscuro presagio su Celia e Joaquin

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: ancora crisi tra Viola ed Eugenio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, tra Eugenio e Viola le cose continuano ad andare male e c’è sempre più freddezza in casa. La confessione di Raffaele ha gettato caos in famiglia Bruni, specialmente tra i due coniugi, poiché lui ha scoperto che la moglie era complice del padre nel mantenere il suo segreto sulle minacce che sta ricevendo da Valsano. Intanto, Clara deve prendere una difficile decisione che riguarda suo padre Mariano Tregara, attualmente in carcere.

Nel frattempo, proprio Lello Valsano continua a rivelarsi sempre più subdolo e senza scrupoli. Stavolta mette in atto un piano criminale che potrebbe compromettere la famiglia di Raffaele, e il patriarca trema per i suoi cari. Rossella scopre un particolare del carattere di Riccardo che non le piace, ma nonostante tutto cerca di stargli vicino e supportarlo. Infine, Samuel si rende conto che Nunzio sta agendo con buone intenzioni, ma potrebbe esserci qualcuno non proprio d’accordo con lui…

Una vita/ Anticipazioni 14 luglio: Ignacio, decisione a sorpresa per Alodia

© RIPRODUZIONE RISERVATA