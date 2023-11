Un posto al sole/ Anticipazioni 14 novembre 2023: il bizzarro piano di Samuel

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 novembre, ci dicono che Eugenio sta vivendo un momento difficile. Viola alla fine gli ha confessato di provare dei sentimenti per Damiano, e di essere ricambiata. Si amano e vogliono stare insieme. Il magistrato è distrutto, e non può fare nulla per impedirlo. E’ andato su tutte le furie e per la Bruni sarà difficile affrontarlo, e farsi perdonare per avergli mentito per così tanto tempo. Dal canto suo, Damiano prova a far sentire tutta la propria vicinanza alla giovane professoressa, ma anche lui avrà i suoi problemi. Infatti il Renda continuerà a volersi prendere cura di suo figlio, specialmente dopo quanto accaduto a Rosa con quell’improvviso attentato che ha sconvolto le loro vite.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 novembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Samuel continua a portare avanti la sua relazione segreta con Micaela e non ha intenzione di prendere una posizione. Nunzio è intervenuto e gli ha fatto un discorsetto per cercare di farlo ragionare, ma senza successo. Infatti per l’amico sarebbe tutto più semplice se fosse sincero con se stesso e con Speranza: dovrebbe lasciare la ragazza, anche se doloroso, e iniziare una storia con la Cirillo. In questo modo, tutto potrebbe risolversi. Il problema è che Samuel è incapace di lasciare la sua fidanzata, quindi ha in mente di organizzare un bizzarro piano: spingere Speranza ad allontanarsi da lui e quindi troncare la loro relazione.

Tuttavia, Nunzio capisce di aver fatto un grande errore. Parlando con Micaela intuisce che a lei sta benissimo il ruolo di “altra donna”! Insomma la Cirillo non vuole prendere queste scappatelle con Samuel sul serio, quindi l’idea di iniziare una storia con lui neanche le passa per la testa. Samuel rischia così di cacciarsi in un bel guaio…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko ha scoperto che Manuela si sta frequentando con Costabile e capisce di esserne geloso. Un improvviso attentato manda all’aria i piani di Viola e Damiano di vivere sereni la loro storia d’amore: Rosa infatti viene colpita. In questa situazione complicata e delicata, Eugenio capisce che Viola e Damiano si amano. Il poliziotto, esposto alle sue fragilità, diventa il bersaglio della camorra. Marina è disposta a tutto pur di impedire che Lara esci dal carcere. Anche a costo di farla fuori. Roberto invita la sua compagna a mantenere la calma. Samuel e Micaela continuano a vedersi segretamente e Nunzio consiglia all’amico di fare una scelta: o lei o Speranza.

