Un posto al sole/ Anticipazioni 14 novembre: Niko e Micaela scomodi vicini?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 11 novembre, rivelano che Micaela ha preso la decisione di trasferirsi a Palazzo Palladini. Una scelta che potrebbe incidere con Niko, il quale si ritroverebbe con la sua ex proprio vicino casa! Avere una scomoda vicina come lei non sarebbe l’ideale né per lui, né per i residenti del palazzo, abituati alla tranquillità. Non appena appreso l’idea di Micaela, Renato Poggi sembra sarà parecchio ostinato nell’ostacolare i piani immobiliari di Alberto Palladini (e i due già erano sul piede di guerra per via del progetto di quest’ultimo sulla casa-vacanze)…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Michele e Silvia hanno deciso di separarsi, ma sono molto indecisi sul divorziare. E quando i due si incontrano casualmente e decidono di fare una passeggiata insieme lungo la pittoresca San Gregorio Armeno, qualcuno inizierà a tifare per loro. Parliamo di Mariella, che non ha mai nascosto di sperare in un nuovo inizio per i suoi amici. Viene da chiedersi, quindi, se la passeggiata insieme sia stato solo un caso fortuito, voluto dal destino, oppure se ci sia lo zampino di Mariella… In ogni caso, quest’ultima spera davvero nel ritorno di fiamma.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, le gemelle Cirillo continuano a litigare e discutere su Niko e Jimmy. Micaela e Manuela si accusano a vicenda per quanto accaduto di recente, quando hanno rovinato la festa di compleanno di Elisabetta durante una delle loro accese discussioni. La situazione ha quindi raggiunto un certo limite. Ed è in questa circostanza che Micaela si fa venire un’idea. La ragazza si trova casualmente ad ascoltare un dialogo sulla casa vacanze di Alberto Palladini, e decide di farci un pensiero: forse il trasferimento nell’omonimo Palazzo potrebbe essere la soluzione ai suoi problemi?

Viola sta passando molto tempo vicino al piccolo Manuel, mentre i suoi genitori Damiano e la ex moglie Rosa continuano a litigare. La giovane supplente si è avvicinata al bambino e intende aiutarlo a superare questo momento difficile. Tuttavia, qualcuno non sarà molto felice della situazione. Parliamo di Antonio, il figlio di Viola, che ovviamente è geloso della presenza della madre al fianco di un altro bambino. Oltretutto, Antonio e Manuel non vanno molto d’accordo, e già dal loro primo incontro erano volate scintille.











