Un posto al sole/ Anticipazioni 15 gennaio 2024: Diego sta per scoprire la verità su Ida

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole , in onda oggi 15 gennaio , ci dicono che Diego potrebbe restarci molto male non appena conoscerà tutta la verità su Ida . Dopo essere atterrato in Polonia insieme a Raffaele , il Bruno junior apprenderà qualcosa sul passato della ragazza che lo lascerà turbato e sconcertato. Come sappiamo, Ida ha venduto suo figlio prima a Lara , e poi a Marina e Roberto in cambio di soldi. Diego è all’oscuro di tutto ciò, e col tempo si è affezionato a lei senza sapere nulla dei suoi trascorsi. Tutto sta cambiare quando lui e suo padre conosceranno ogni cosa. Questo fatto potrebbe lacerare drasticamente il nascente amore tra Diego e Ida: il Bruno jr. sarà davvero pronto ad accettare le cose orribili che ha fatto la sua amica? E come la giudicherà?

Da diverso tempo, Irene si comporta in modo strano. La ragazzina ha iniziato a mostrare segni di malessere che hanno preoccupare molto i suoi genitori. Serena e Filippo si accorgono del cambiamento d’umore della figlia, e vorrebbero capire cosa c’è sotto. Si tratta di qualcosa di passeggero, oppure sotto c’è altro di più grave? I due vorranno vederci chiaro.

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Irene è scontrosa negli ultimi giorni. Filippo e Serena si accorgono che c’è qualcosa che tormenta la loro figlia. La ragazzina è sempre nervosa e incupita e spetterà ai suoi genitori cercare di capire cosa sta succedendo. Forse è un sintomo della crescita? Guido ha deciso di “punire” Mariella sul lavoro, sgridandola davanti a tutti. La donna non riesce ad accettare ciò che le è accaduto, quindi sarà molto furiosa con lui: tra i due si scatenerà una guerra dentro le mura di casa!

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Diego e Raffaele sono in Polonia per trovare Ida e salvarla dalla sua famiglia, ma non sanno del pericolo a cui vanno incontro. Il matrimonio di Riccardo e Rossella di avvicina. Nunzio, per non pensarci, cerca di soffocare i suoi sentimenti per l’amica con Diana. Ma l’architetto si sta frequentando con un altro uomo. Mariella è infastidita da Micaela che sta vivendo la sua storia d’amore con Samuel con grande sfrontatezza alle spalle di Speranza, e decide di vendicarsi della gemella. Alberto si rivela inadatto come padre. Giulia, vedendo tristezza in Clara, decide di accettare la sua proposta di lavoro al Centro di Ascolto. Questo, però, finisce per turbare qualcun altro, che non è affatto contento di ciò.