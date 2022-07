Un posto al sole/ Anticipazioni 15 luglio: Roberto e Marina, l’atteso faccia a faccia

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 luglio: confronto tra Roberto e Marina

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 15 luglio svelano che Roberto e Lara hanno deciso di recarsi in vacanza a Procida, proprio dove si trova Marina. Per Roberto e quest’ultima il confronto sui loro sentimenti è quindi inevitabile. Lara dovrà muoversi alla svelta per capire dove si trova il suo ex compagno, e intervenire prima che Marina glielo rubi da sotto gli occhi.

Lello Valsano e i suoi scagnozzi sono gli unici a gioire dell’aggressione in carcere di Tregara perché sanno che questo giova a loro vantaggio. Alberto cerca di dare conforto a Clara, che è molto provata dalla notizia di quanto accaduto a suo padre dietro le sbarre. Infine, Mariella equivoca e si convince di stare antipatica a Serena e Angela, così per rimediare decide di preparare un dolce per le due, combinando però un disastro.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Tregara aggredito, come reagirà Eugenio?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina Giordano è sempre più immersa nella sua vacanza a Procida, dove si sta godendo il sole e sembra ormai essersi lasciata alle spalle tutti i suoi problemi. In ufficio, intanto Lara continua a marcare il territorio er tenersi ancora più stretta Roberto Ferri. Il suo piano funziona, almeno fino a un inaspettato colpo di testa che metterà tutto in discussione, compreso il loro rapporto.

Intanto, Mariano Tregara è stato aggredito in carcere. La notizia giunge alle orecchie di Eugenio Nicotera, e le cose si complicano: il magistrato è preoccupato sia per la sorte dell’ex criminale e sia per le conseguenze che il suo ferimento potrebbe avere nelle delicate e turbolente indagini che sta svolgendo. Inoltre è preoccupato che ciò possa ripercuotersi sulla sua famiglia, già provata dopo le dichiarazioni di Raffaele.

