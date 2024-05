Un posto al sole/ Anticipazioni 15 maggio 2024: I medici risvegliano Diana dal coma e…

La soap opera partenopea torna con il consueto appuntamento alle 20:50 su Rai 3 anche domani, 15 maggio 2024, con interessanti svolte di trama. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Riccardo è molto provato per la decisione di Silvia di tornare con Michele e avrà con quest’ultimo una discussione molto accesa. Non mancheranno colpi di scena per quanto riguarda la vita di Diana e le indagini dei due magistrati.

Un posto al sole, cosa è successo nelle precedenti puntate, le anticipazioni

Nelle precedenti puntate, Silvia comprende di essere ancora innamorata di Michele e fa i conti con Riccardo, il quale era totalmente immerso nei preparativi per il matrimonio. Questo turberà la figlia Rossella, ancora scossa dal ritorno di fiamma dei genitori.

La magistratura riesce ad individuare la talpa che si rivela essere l’ispettrice Marta Anselmi; la donna messa con le spalle al muro spara a Damiano e comincia la sua fuga prendendo come ostaggio proprio Rossella. Nunzio e Riccardo hanno collaborato insieme all’inseguimento della malvivente e sono riusciti ad assicurarla alla giustizia.

Un posto al sole, anticipazioni 15 maggio: Riccardo e Michele discutono

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole Riccardo si infuria quando scopre che Silvia prova ancora dei forti sentimenti verso Michele e raggiunge quest’ultimo per avere un confronto. La discussione tra i due contendenti degenera molto e, per evitare scenate interviene Ornella a placare gli animi.

Rossella, già turbata per il ritorno di fiamma dei genitori, non prende bene la lite tra il padre e l’ex compagno della madre. Nel frattempo, Diana è ancora in fin di vita ma i medici ritengono sia opportuno far svegliare Della Valle dal coma farmacologico. Nicotera e Cimmino, invece, riceveranno l’aiuto di un personaggio inaspettato che li aiuterà a capire cosa ci sia dietro gli sporchi affari del clan camorristico Torrente. Tensioni tra Roberto e Ida, la quale non ne può davvero più e prende una decisione molto importante che potrebbe cambiare le carte in tavola…











