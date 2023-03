Un posto al sole/ Anticipazioni 15 marzo: Viola, decisione imminente!

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 15 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 15 marzo, rivelano che Micaela vuole aiutare Manuela a riprendere in mano la sua vita, specialmente non pensare più a Nico che l’ha troppo ferita durante un momento molto delicato per lui. Se ben ricordate, il Poggi stava affrontando le fasi iniziali del processo contro Lello Valsano, accusato della morte di Susanna. Per lui era una situazione troppo pesante da gestire, tant’è che ha trovato conforto in Manuela, l’unica a dargli un po’ di sostegno e tranquillità. Dopo la loro vicinanza, però, Niko ha iniziato ad essere scostante con lei, finendo per archiviare quello che era successo tra loro. Ora Manuela è giù di morale ma ci pensa la sorella a restituirle il sorriso. Così le ha organizzato un appuntamento al buio. Manuela è titubante, probabilmente pensa che così possa correre il rischio di sminuirsi agli occhi di Niko.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola si trova a dover prendere una decisione imminente per il suo futuro sentimentale. La giovane supplente è divisa tra Damiano ed Eugenio. Da una parte c’è il poliziotto verso cui ha iniziato a provare dei forti sentimenti (mai sopiti), e che ora l’ha gettata in confusione per via della sua dichiarazione. Dall’altra c’è il marito Eugenio, che l’ha spiazzata con una proposta che certamente non si aspettava. Cosa deciderà di fare la ragazza? Iniziare una nuova storia, gettandosi alle spalle il suo matrimonio? Intanto, Otello rientra a Indica e sono tutti in ansia, visto i recenti avvenimenti e soprattutto la morte di Teresa.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Teresa muore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Otello, che tenta come può di superare il lutto. Anche la nipote Rossella soffre molto per la perdita della nonna, ma non riesce a trovare il giusto conforto da Riccardo, il quale appare scostante e troppo preso dal lavoro. Silvia tenta con disperazione di risollevare le sorti del Caffè Vulcano, organizzando una Festa della Donna con uno spogliarello di Samuel per attirare clientela. La piccola Irene vuole conoscere meglio Tommaso. Alberto è determinato a portare avanti il suo progetto di allargare lo studio ma incontra qualche difficoltà. Viola è divisa, di nuovo, tra i suoi sentimenti per Damiano (mai sopiti) e il suo matrimonio con Eugenio, che è ormai in discesa libera. E quando il marito si presenta con una proposta inaspettata, Viola capisce che deve prendere una decisione. Roberto, invece, compie un passo importante nei confronti di Lara, ma allo stesso tempo rassicura Marina sul loro futuro insieme.

