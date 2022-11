Un posto al sole/ Anticipazioni 15 novembre: Micaela assedia Alberto, lui cederà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 15 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 15 novembre, rivelano che Micaela ha intenzione di affittare la casa-vacanze di Alberto Palladini, ma lui sembra molto restio all’idea di averla come inquilina del palazzo. La Cirillo, però, non si arrende, e proseguirà nella sua opera di convincimento, arrivando ad assediare Alberto! Allo stesso tempo, Michaela tenta di risanare il rapporto con la sorella Manuela. Dopo i recenti sviluppi, le due gemelle sono sul piede di guerra. Alberto ne è consapevole, per questo motivo è molto incerto sull’accettare la sua richiesta. Inoltre bisogna tenere presente degli altri condomini: come reagiranno alla sola idea di avere Micaela come nuova inquilina?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 15 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Mariella tifa per Silvia e Michele e sogna un ritorno di fiamma tra loro. L’incontro tra i due quasi ex coniugi è stato orchestrato a dovere, e tutto potrebbe presagire una ritrovata armonia; Silvia e Michele infatti ritrovano quella complicità che sembravano aver perso dopo la separazione, arrivando a riscoprire anche la voglia di confrontarsi animatamente anche sulle piccole cose. Tra i due è veramente finita o il destino di rimetterà di nuovo lo zampino?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Michele e Silvia hanno deciso di separarsi, ma sono molto indecisi sul divorziare. E quando i due si incontrano casualmente e decidono di fare una passeggiata insieme lungo la pittoresca San Gregorio Armeno, qualcuno inizierà a tifare per loro. Parliamo di Mariella, che non ha mai nascosto di sperare in un nuovo inizio per i suoi amici. Viene da chiedersi, quindi, se la passeggiata insieme sia stato solo un caso fortuito, voluto dal destino, oppure se ci sia lo zampino di Mariella…

Micaela ha preso la decisione di trasferirsi a Palazzo Palladini. Una scelta che potrebbe incidere con Niko, il quale si ritroverebbe con la sua ex proprio vicino casa! Avere una scomoda vicina come lei non sarebbe l’ideale né per lui, né per i residenti del palazzo, abituati alla tranquillità. Non appena appreso l’idea di Micaela, Renato Poggi sembra sarà parecchio ostinato nell’ostacolare i piani immobiliari di Alberto Palladini (e i due già erano sul piede di guerra per via del progetto di quest’ultimo sulla casa-vacanze)…

