Un posto al sole/ Anticipazioni 16 dicembre: la proposta di Michele a Silvia

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 16 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 16 dicembre, rivelano che i Poggi sono in apprensione per Bianca e temono possa fare qualcosa di avventato per aiutare Antonello; quest’ultimo è intanto intenzionato a portare avanti la web challenge, e la sua amica non vuole lasciarlo solo. Tuttavia, i suoi buoni nonché nobili propositi potrebbero metterla in serio pericolo! I Poggi dovranno agire in tempo e riuscire a impedire che la ragazzina si metta nei guai, prima che sia troppo tardi. Come finirà?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Mariella, dopo la breve parentesi in cui si è interessata alle vite sentimentali di Bice e Sasà, è tornata a fare la guerra alle Cirillo. La situazione, in realtà, non si è mai fermata. Anzi, Mariella è proprio decisa a non fargliela pagare alle due gemelle. Micaela è sempre quella più intenzionata a prevalere su di lei, anche perché Mariella è ancora furiosa verso Serena. Chissà se per Natale si respirerà un po’ di pace? Intanto si torna a parlare di Michele e Silvia, che nelle ultime settimane erano passati in secondo piano. Il Natale è quasi alle porte, e l’uomo ha in mente qualcosa di speciale per riunire la sua famiglia, quindi fa a Silvia e Rossella un’inattesa quanto allettante proposta.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Bianca ha ormai scoperto la verità sul suo amico Antonello, ovvero che lui è l’autore della web challenge che sta tornando a preoccupare tutti i genitori in questi ultimi giorni. E il ragazzino come agirà ora che la sua compagna di classe sa tutto? Antonello capisce infatti che non può più evitare le conseguenze dei suoi gesti, ma prova egualmente a farlo coinvolgendo pericolosamente anche Bianca. I suoi comportamenti non faranno altro che far cadere nell’angoscia tutti i Boschi, che ora sono davvero preoccupati per la ragazzina.

Nunzio ha deciso di lasciarsi alle spalle Chiara e di buttarsi in questa nuova avventura con Alice. E il rapporto tra i due cresce sempre di più, ma per il momento scelgono di vivere questo legame fatto di complicità e leggerezza giorno dopo giorno, per capire in che direzione spingersi. Bice non può più nascondere la sua cotta per Castrese, con cui continua a flirtare in maniera più esplicita. Sasà, invece, si decide a fare il passo più importante nella sua relazione virtuale con “Bufalotto”: infatti il vigile finalmente lo mette con le spalle al muro e la sua identità verrà svelata!











