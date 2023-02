Un posto al sole/ Anticipazioni 16 febbraio: Marina, piccolo “incidente” di percorso

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 16 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 16 febbraio, rivelano che Clara, per via di un imprevisto, deve andare di nuovo nel suo vecchio quartiere, disobbedendo al divieto che le è stato imposto da Alberto la scorsa settimana. La ragazza, infatti, gli aveva promesso che non avrebbe più messo piede nel suo luogo d’origine, ma stavolta qualcosa lo porterà ad andarci. Alberto scoprirà che Clara gli ha disobbedito?

Intanto, il processo a Lello Valsano continua a portare angoscia a Viola. Dopo aver affrontato l’interrogatorio per testimoniare contro il criminale che ha ucciso Susanna, la giovane supplente verrà improvvisamente colta da uno stato di angoscia. Infatti la Bruni teme che, con la sua deposizione, di aver favorito, seppur in modo intenzionale, l’imputato. E ora Viola si sente un fallimento perché teme che questo potrebbe aver causato un danno irreversibile a un processo che dovrebbe concludersi con la condanna a Valsano. Sarà davvero così?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che le nozze tra Marina e Roberto sono alle porte. La coppia, ormai insieme da moltissimo tempo, non vede l’ora di coronare il suo sogno d’amore. Tuttavia, accade un piccolo incidente di percorso che mette la Giordano in uno stato di agitazione perché comincerà a temere che il matrimonio non filerà liscio. Forse è un segnale, non devono sposarsi? Nonostante l’inquietudine che sembrerà rappresentare un ostacolo alle sue nozze, Marina è decisa più che mai ad arrivare all’altare col suo amato Roberto Ferri.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, le cose al Caffè Vulcano vanno sempre peggio e Silvia non sa come uscirne, ma Michele riesce a starle accanto. La vicinanza fa riaffiorare vecchi sentimenti nella donna che rischiano di compromettere il suo rapporto con Gianluca. Per questo motivo decide di allontanarsi un po’ dal suo ex. Rossella si è resa conto che Riccardo ha un pessimo carattere, ma è comunque disposta a dargli un’altra possibilità. Viola e Raffaele devono testimoniare contro Lello Valsano, ma la giovane supplente si fa prendere dall’ansia. Manuela soffre ancora per la distanza imposta da Niko, quindi la sorella Micaela cerca di coinvolgerla nella sua lite con Serena, poi organizza un piano per non farla pensare al giovane Poggi.











