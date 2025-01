Al via una nuova settimana di Un posto al sole dopo la consueta pausa del weekend, da parte dei tantissimi fan della soap opera partenopea tanta è la curiosità di scorpire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Gli episodi tengono compagnia ai telespettatori su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione. In termini di ascolti la fiction conquista sempre ottimi risultati, puntata dopo puntata infatti moltissime persone si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Un posto al sole che andrà in onda domani, martedì 14 gennaio 2025, su Rai 3. Queste fanno sapere che Rosselle virà un momento molto delicato e difficile dopo aver segnalato al direttore sanitario l’atteggiamento scorretto del primario. La dottoressa Graziani sarà sempre più isolata, Riccardo le farà molti complimenti ma questo non basterà a tirarla su di morare.

Anticipazioni Un posto al sole 14 gennaio 2025: Nunzio peggiora la situazione di Rossella

Ci saranno molte altre interessanti novità e colpi di scena a Un posto al sole nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 14 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni Nunzio proverà a difendere Rossella, il suo tentativo però servirà solo a peggiorare la situazione. Nel frattempo, dopo aver fatto una proposta inaspettata a Niko Valeria guadagnerà terreno con il fidanzato.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato continuerà a provare risentimento nei confronti del figlio e del nipote dopo quello che è successo tra loro. Poggi finirà per mettere in difficoltà anche Giulia e lei si rivolgerà a Raffaele in cerca del suo sostegno. Intanto Alice apparirà sempre più legata a Vinicio, non appena Michele scoprirà che il ragazzo è un Gagliotti si preoccuperà molto per la nipote di Marina.

