Un posto al sole/ Anticipazioni 16 novembre 2023: Lara nella morsa di Gabriella

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 17 novembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 17 novembre, ci dicono che Marina ha ancora intenzione di liberarsi di Lara “alla vecchia maniera”, ma Roberto l’ha fatta ragionare: forse esiste un modo più sicuro per sbarazzarsi di lei. L’imprenditore non ne farà un mistero, e le rivelerà di essere in contatto con una sua vecchia conoscenza che potrà aiutarli in questa missione. Roberto e Marina hanno messo in atto un piano contro Lara. Entrambi sono determinati a togliere di mezzo la donna e impedirle che ripiombi nelle loro vite.

In che modo? I due coniugi hanno ingaggiato una donna, tale Gabriella Sebillo, che sta cercando di mettere in cattiva luce Lara nei confronti delle altre detenute. Ora sembra che questo piano, decisamente migliore dell’idea folle della Giordano, finalmente stia iniziando a produrre i primi risultati…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 novembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che per Eduardo è arrivato il momento della resa dei conti con Tony. Il criminale sa che la situazione è davvero pericolosa, quindi penserà a un piano per darsi alla fuga e trovare un posto sicuro. Il nascondiglio perfetto sarà quello a casa di Clara. La ragazza, ancora coinvolta sentimentale con lui, non gli nega l’ospitalità, ma ci saranno delle conseguenze. Alberto si precipita a casa della sua ex compagna e ne rimane sconvolto nel vederla con Eduardo. L’avvocato è senza scrupoli e adotterà dei provvedimenti che finiranno per nuocerle in maniera imprevedibile…

Raffaele sta vivendo un periodo di forte pressione a causa della presenza di Renato. Quest’ultimo non fa che rendergli l’aria di casa irrespirabile, quindi il portinaio deve correre ai ripari. Ed ecco che gli balza un’idea che possa tenerlo impegnato altrove: un’attività salutare per liberare il corpo e lo spirito.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Niko ha scoperto che Manuela si sta frequentando con Costabile e capisce di esserne geloso. Un improvviso attentato manda all’aria i piani di Viola e Damiano di vivere sereni la loro storia d’amore: Rosa infatti viene colpita. In questa situazione complicata e delicata, Eugenio capisce che Viola e Damiano si amano. Il poliziotto, esposto alle sue fragilità, diventa il bersaglio della camorra. Marina è disposta a tutto pur di impedire che Lara esci dal carcere. Anche a costo di farla fuori. Roberto invita la sua compagna a mantenere la calma.

Samuel e Micaela continuano a vedersi segretamente e Nunzio consiglia all’amico di fare una scelta: o lei o Speranza.











