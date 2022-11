Un posto al sole/ Anticipazioni 16 novembre: Roberto decide sul suo futuro con Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 16 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 16 novembre, rivelano che il sequestro di Marina si è concluso nei migliori dei modi, con Roberto che è riuscito a salvare la sua amata dalle grinfie di Fabrizio (il quale ha riportato qualche ferita dopo la loro colluttazione). Ferri, però, capisce che la Giordano ha corso un grave pericolo, e ciò lo spingerà a prendere una decisione inattesa, frutto anche di alcune sue paure a cui inizialmente non credeva, ma che ora invece potrebbero essere fondate. Tra i due è davvero finita?

Un altro domani/ Anticipazioni 16 novembre: Patricia, scacco a Ventura, ma lui...

Un posto al sole, anticipazioni puntata 16 novembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Viola si è messa in testa di aiutare Damiano con suo figlio Manuel. E, dopo i problemi iniziali, la giovane supplente sta cominciando a raccogliere i frutti del suo lavoro. Manuel è un bambino con alcune difficoltà, ma la Bruni non si è tirata dietro, specialmente alla luce della complicata situazione familiare. Tuttavia, ben presto l’insegnante dovrà ricredersi quando avverrà un piccolo incidente in cortile che farà emergere dei conflitti che forse Viola aveva sottovalutato. Di cosa potrebbe trattarsi? Sarà solo un incidente di percorso o c’è dell’altro sotto?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 16 novembre: Flora si sente in colpa

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Micaela ha intenzione di affittare la casa-vacanze di Alberto Palladini, ma lui sembra molto restio all’idea di averla come inquilina del palazzo. La Cirillo, però, non si arrende, e proseguirà nella sua opera di convincimento, arrivando ad assediare Alberto! Allo stesso tempo, Michaela tenta di risanare il rapporto con la sorella Manuela. Dopo i recenti sviluppi, le due gemelle sono sul piede di guerra. Alberto ne è consapevole, per questo motivo è molto incerto sull’accettare la sua richiesta. Inoltre bisogna tenere presente degli altri condomini: come reagiranno alla sola idea di avere Micaela come nuova inquilina?

Terra amara/ Anticipazioni 16 novembre: Demir proibisce a Hunkar di vedere Fekeli

Mariella tifa per Silvia e Michele e sogna un ritorno di fiamma tra loro. L’incontro tra i due quasi ex coniugi è stato orchestrato a dovere, e tutto potrebbe presagire una ritrovata armonia; Silvia e Michele infatti ritrovano quella complicità che sembravano aver perso dopo la separazione, arrivando a riscoprire anche la voglia di confrontarsi animatamente anche sulle piccole cose. Tra i due è veramente finita o il destino di rimetterà di nuovo lo zampino?











© RIPRODUZIONE RISERVATA