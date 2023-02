Un posto al sole/ Anticipazioni 17 febbraio: Roberto e Marina, nozze con sorpresa

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 17 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 17 febbraio, rivelano che c’è una new entry nella soap: il personaggio di Eduardo Sabbiese che, comparso dal nulla, ha difeso Clara durante un momento di difficoltà vissuto dalla ragazza. Alberto è intervenuto per capire chi fosse questo individuo e perché tanto interesse nei confronti di Clara. Così, dopo lo scontro avuto col diretto interessato, Palladini decide di voler indagare di più sul suo conto: chi è quest’uomo che sembra sbucato dal nulla? E perché appare interessato a Clara? Alberto Palladini, con tutte le sue forze, cercherà di scavare a fondo sul suo passato, e chissà cosa salterà fuori…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 17 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che è arrivato il tanto atteso giorno del matrimonio tra Roberto Ferri e Marina Giordano. La sposa è molto emozionata e viene accompagnata all’altare da Raffaele, il quale la rassicura, mettendo a tacere ogni suo dubbio. Tutti i presenti non vedono l’ora di osservare la coppia che, dopo molte peripezie, finalmente sta per coronare il loro sogno d’amore. Tuttavia qualcosa è destinato a turbare quell’atmosfera romantica. Infatti, all’ultimo momento accade l’imprevedibile. Qualcosa ci dice che si presenterà qualcuno dal passato dei promessi sposi pronto a rovinare il lieto evento. Quel qualcuno è forse Lara Martinelli, tornata dopo mesi di assenza, per rivendicare la paternità del suo bambino? In ogni caso, per Marina e Roberto saranno attimi di puro terrore perché pensavano che la diabolica donna fosse sparita per sempre dalle loro vite…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano è nelle prime fasi. Mentre in Niko ha provocato angoscia, e si è fatto consolare da Manuela, che poi ha allontanato, Viola è stata chiamata a testimoniare ma teme che la sua deposizione possa aver favorito, seppur involontariamente, l’imputato. La giovane supplente è quindi caduta in uno stato di fallimento e disperazione, mentre Niko continua a respingere Manuela e a dimostrarsi freddo nei suoi confronti. Silvia allontana Michele perché teme ripercussioni nel suo rapporto con Gianluca, mentre cerca un modo per risollevare le sorti del Caffè Vulcano.

A causa di un imprevisto, Clara disobbedisce all’ordine di Alberto e si reca nel suo vecchio quartiere, dove accade qualcosa… Infine, Marina è presa dai dubbi sul suo imminente matrimonio con Roberto quando incontra un piccolo “incidente” di percorso che rischia di mandare tutto all’aria.











