Un posto al sole/ Anticipazioni 18 dicembre 2023: una trappola per Ida

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 18 dicembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 18 dicembre, ci dicono che Marina e Roberto portano avanti il loro piano contro Ida. I tre sono arrivati in Polonia insieme al piccolo Tommaso. I subdoli coniugi vogliano che la donna pensi si tratti di un regalo: dopo mesi in Italia, finalmente potrà rivedere la sua famiglia, e presentare loro il figlio. In realtà dietro a tanta bontà si nasconde un piano molto più malvagio. Roberto sta cercando un familiare che non approvi le scelte di Ida, così da portarlo dalla sua parte e convincerlo a trattenere la ragazza nel suo paese natale. A Napoli, la polacca sta diventando piuttosto scomoda e crescere Tommy con lei vicina potrebbe risultare molto difficile, dato che interferirebbe con le loro scelte.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023: i piani di Marta e Adelaide

Ad aumentare le preoccupazioni dei Ferri c’è la nascente relazione con Diego, che può accendere una miccia. Marina non è convinta che il piano sia quello giusto, ma Roberto ormai è deciso ad andare fino in fondo.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 dicembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Nico scopre un lato inedito di Alberto. Il Palladini comincia a soffrire per la lontananza del figlio. Dopo aver mostrato un comportamento rabbioso nei confronti di Clara, che è scappata con il bambino, l’avvocato ora apparirà più fragile di quanto si pensi. E Niko ne resterà turbato, capendo che all’avvocato manca davvero suo figlio. Speranza non accetta la fine della sua storia con Samuel e spera di poter ricostruire, in qualche modo, il loro rapporto. Mariella e Guido cercando di aiutarla per evitare che soffra più del dovuto.

Terra Amara/ Anticipazioni 16 dicembre 2023: Umit si macchia di un grave crimine!

Michele è insofferente per la presenza di Giancarlo nella vita familiare di Silvia e Rossella. L’uomo è troppo vicino alle due, e il giornalista radiofonico si sente confuso da questa situazione. Intanto Silvia rimane colpita da un gesto del suo ex, che ha fatto un prestito a Nunzio per salvare il Vulcano. La donna ne rimane piacevolmente sorpresa.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina e Roberto, preoccupati che la vicinanza tra Diego e Ida possa spingere quest’ultima a rivendicare la sua maternità su Tommaso, escogitano un piano per tenerla quanto più lontana da Napoli. Alberto è furioso con Clara dopo la sua fuga con il figlio ed Eduardo; tuttavia comincia a patire la lontananza dal piccolo Federico. Samuel deve prendere una decisione: essere sincero con Speranza e smetterla di illuderla. Ornella ha ormai deciso di far domanda di prepensionamento, nonostante Viola e Raffaele abbiano tentato di farle cambiare idea.

La promessa/ Anticipazioni settimana dal 18 al 22 dicembre 2023: Cruz smaschera Elisa!

© RIPRODUZIONE RISERVATA