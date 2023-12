Un posto al sole/ Anticipazioni 14 dicembre 2023: la decisione di Ornella

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 14 dicembre 2023

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 14 dicembre, ci dicono che tra Ida e Diego si è sviluppato un sincero rapporto affettuoso, destinato ad evolversi in qualcosa di più. La loro complicità si sta trasformando in un’intimità che preoccupa sempre maggiormente Marina e Roberto: i due hanno il forte timore che possano emergere delle scomode verità che a lungo sono rimaste nascoste. Come la questione di Tommaso, che la coppia ha cercato di celare per diversi mesi. Se dovesse venir fuori la questione, per loro sarebbero davvero grossi guai! Per questo motivo, l’imprenditore e la Giordano dovranno guardarsi le spalle e fare di tutto per impedire che tra Ida e Diego possa svilupparsi una storia d’amore…

Terra Amara/ Anticipazioni 14 dicembre 2023, Zuleyha contro Demir: non vuole che Umit abortisca

Un posto al sole, anticipazioni puntata 14 dicembre 2023 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Ornella ha ormai deciso: farà domanda di pensionamento anticipato. Raffaele e Viola hanno cercato di convincerla a cambiare idea, ma alla fine la donna ha fatto di testa sua. Sono in tanti ad avere ancora bisogno di lei in ospedale, ma la Bruni non intende tornare indietro. Anche Rossella ci è rimasta molto male quando ha appreso del prepensionamento di quella che per lungo tempo è stata la sua mentore.

La Promessa/ Anticipazioni del 14 dicembre 2023: Manuel in ansia per Jimena, scontro con Martina e Catalina

Samuel continua ad avere una relazione clandestina con Micaela, lasciando Speranza completamente all’oscuro. Anzi, la ragazza crede che ci sia ancora speranza per recuperare il loro rapporto. Il problema è che ora il ragazzo ha capito che non può più continuare ad andare avanti così. Speranza non merita di essere presa in giro, ma necessita della verità. Samuel perciò realizza che è arrivato il momento di essere completamente sincero nei confronti della sua fidanzata; ecco perché prenderà un’importante decisione.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola crede erroneamente che Eugenio abbia allontanato Damiano dal lavoro perché voleva vendicarsi di loro. Ida e Diego sono sempre più vicini. Marina e Roberto temono che questa complicità possa spingerli a portar via Tommaso dalla loro casa. Inoltre c’è anche la questione Lara: la donna potrebbe iniziare a ricordare la sua aggressione. Clara ha accettato la proposta di Eduardo di fuggire insieme al piccolo Federico, ma ciò ha scatenato l’ira di Alberto, che ha annunciato guerra alla sua ex. E lei comincia a pentirsi della sua decisione. Samuel deve prendere una decisione: essere sincero con Speranza e smetterla di illuderla.

Il paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 dicembre 2023: Vittorio difende a spada tratta Matilde

© RIPRODUZIONE RISERVATA