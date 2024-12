Le vicende di Un posto al sole non smettono di stupire i telespettatori, questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. In moltissimi infatti restano davanti al televisore, puntata dopo puntata, per assistere alle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.

Molte sono le vicende che nell’ultimo periodo stanno incuriosendo non poco i fan della soap. Cosa succederà nei prossimi episodi di Un posto al sole? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 18 dicembre 2024. Queste rivelano che Rosa riuscirà finalmente a superare la sua paura e troverà il coraggio di iniziare a frequentare la scuola serale. Nel frattempo, dopo un periodo di freddezza da parte della Picariello per evitare i pettegolezzi, lei e Don Antoine si avvicineranno sempre di più.

Anticipazioni Un posto al sole 18 dicembre 2024: Costabile cede al ricatto, Michele prende una decisione

I tantissimi telespettatori che quotidianamente seguono la soap partenopea assisteranno a molte altre novità e colpi di scena che cattureranno non poco la loro attenzione. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 18 dicembre 2024 in preda alla disperazione Costabile sarà costretto ad accettare il ricatto di Gennaro, in questo modo riuscirà ad estinguere tutti i suoi debiti con i Gagliotti.

Cos’altro succederà a Un posto al sole? Nella puntata di domani ci sarà spazio anche per Michele. Specie dopo che Filippo ha lasciato la radio il giornalista non sta vivendo una situazione facile sul luogo di lavoro a causa del modo che Roberto Ferri ha di gestire. Le anticipazioni rivelano he Saviani in merito al suo futuro in radio prenderà una decisione molto importante.

