Un posto al sole/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Manuela viene a sapere la verità su Irene…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 18 marzo 2024

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda oggi, lunedì 18 marzo, rivelano che Manuela scoprirà tutta la verità su Irene. Cirillo viene a sapere che la nipote, tramite un vecchio cellulare di Serena, ha cominciato a seguire una creator che le ha inculcato strane idee.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 14 marzo 2024: Matilde chiede a Vittorio di andare a convivere?

Manuela si sentirà di essere responsabile dell’accaduto perchè ha permesso a Irene di navigare su internet senza supervisione dei genitori. La donna, dunque, teme di dire la verità alla sorella. Nel frattempo, la storia tra Guido e Mariella è sempre più compromessa; i due cercheranno di ritrovare la serenità e complicità di coppia.

La Promessa/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Curro è costretto ad intervenire per proteggere Jana

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 marzo 2024 su Rai 3

Serena e Filippo hanno scoperto che la figlia Irene si è cacciata in un grosso guaio. La piccola ha cominciato a seguire una creator, senza la supervisione dei genitori, cominciando a prendere sul serio i consigli della ragazza. Serena e suo marito tentano di far comprendere alla loro figlia quali pericoli il web possa nascondere.

La coppia, però, si domanda come Irene abbia potuto prendere il vecchio telefono di nascosto a loro. Manuela viene a sapere la verità su sua nipote e si sente in colpa. E’ stata lei a dare il vecchio telefono della madre a Irene e consentirle di navigare su internet. La Cirillo dovrà dire tutta la verità a sua sorella, riuscirà nell’intento? Nel frattempo, Guido e Mariella non riescono a ritrovare la serenità di coppia. La tensione tra i due è alle stelle, il loro rapporto è a rischio.

Beautiful/ Anticipazioni 18 marzo 2024: Hope torna da Liam e rifiuta Thomas

Un posto al sole anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Filippo e Serena hanno scoperto che Irene guardava video di nascosto, con contenuti che la stanno traviando. I genitori decidono, dunque, di affrontare la loro figlia e metterla in guardia sui pericoli dei social senza la loro supervisione. Riusciranno ad ottenere la sua attenzione?

Nel frattempo, Rossella e Riccardo si sposano. La coppia è circondata da tutto l’affetto di amici e parenti nel giorno del loro matrimonio. Circondati dall’amore di tutti, i due consacreranno il loro amore pronunciando i voti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA