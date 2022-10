Un posto al sole/ Anticipazioni 18 ottobre: Roberto, una lettera d’addio di Marina?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 ottobre: Micaela si vendica di Manuela

Le anticipazioni della doppia puntata di Un posto al sole, in onda oggi 18 ottobre, rivelano che da quando Manuela è ormai una presenza fissa nella vita loro vita, Niko e Jimmy si sentono più sereni e rassicurati. La sorella di Micaela ha saputo dar loro il giusto sostegno, ma anche una tranquillità che pensavano di aver perduto per sempre dopo la morte di Susanna. Eppure la situazione continua a non piacere a Micaela, che è gelosa della vicinanza tra la sorella e Niko. Le tensioni tra le due gemelle aumenteranno al punto da spingere Micaela a vendicarsi di lei…

Un altro domani/ Anticipazioni 18 ottobre: Carmen esplode e fa uno sbaglio...

Salvatore soffre per amore e ormai si è convinto che non riuscirà più a trovare l’anima gemella. I suoi dubbi e le pene sentimentali danno a Michele lo spunto per affrontare in radio un argomento molto attuale e delicato, che solo in apparenza proporrà ai suoi ascoltatori in maniera più leggera.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 18 ottobre: Marina dice addio a Roberto? Cosa c’è sotto…

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Marina è ormai finita nella trappola di Fabrizio e le cose non faranno altro che peggiorare. L’ex marito della Giordano ha infatti orchestrato un piano folle, che tenderà a diventare ancora più assurdo col passare dei giorni. Il suo prossimo passo è quello di far recapitare a Roberto Ferri una sorta di lettera di addio, in cui sembrerà che Marina lo abbia lasciato in maniera definitiva.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 18 ottobre: Alfredo nasconde Clara!

La prigionia di Marina non sarà breve, ma il suo compagno crederà davvero che lei voglia rompere con lui? Le anticipazioni ci rivelano che Roberto non è tipo da credere alle parole di quella lettera, quindi pian piano cercherà di ricostruire gli ultimi movimenti della sua fidanzata per capire cosa le sia successo.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Marina è in pericolo

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina è partita alla volta del Salone Nautico per un evento che la terrà fuori città. Tuttavia, a un certo punto, della donna non si hanno più notizie, e lei stessa si trova incapace di comunicare con le persone a lei care. Manuela si è dimostrata un’ottima amica per Niko e soprattutto per il piccolo Jimmy. Nonostante la sorella Micaela e Serena non siano molto contente della vicinanza della giovane ai due, Niko si rende conto di non poter più fare a meno di lei. E la complicità tra i due aumenta quando Manuela aiuta il bambino ad affrontare una tenera questione sentimentale. Niko le esprime tanta gratitudine…

Una vita/ Anticipazioni 18 ottobre: Lolita chiede spiegazioni, Fidel e Ramon tacciono

Intanto per Salvatore Cerruti arriva il momento di andare avanti con la sua vita. Così, facendo seguito a un appuntamento al buio organizzato da Guido e Mariella, il vigile potrebbe trovare un conforto e un incoraggiamento nelle parole di qualcuno che lui stima molto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA