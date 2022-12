Un posto al sole/ Anticipazioni 19 dicembre: Lia deve agire contro Alberto

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 19 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 19 dicembre, rivelano che Lia pensa davvero di sapere che Alberto Palladini sia in possesso dei suoi gioielli di famiglia. Il sospetto si trasforma sempre più in certezza quando la domestica lo vede sfoggiare ogni giorno maggiori somme di denaro, un fatto che la infastidisce poiché capisce che deve agire quanto prima per entrare definitivamente in possesso dei beni appartenuti alla sua famiglia. Lia, però, arriva a un punto in cui comprende che non può farcela da sola, quindi coinvolgerà anche Diego nella sua “missione” segreta: a quanto pare la ragazza è davvero determinata a riprendersi il suo tesoro di famiglia, e niente e nessuno potrà mettersi contro di lei!

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 dicembre su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che la guerra tra Mariella e le Cirillo si è estesa anche oltre, e a pagarne le spese anche stavolta è Serena! Quando i suoi panni improvvisamente scompaiono dalla sua vista, la donna cerca di fare mente locale e di mettere tutti insieme i pezzi per capire come sia possibile che non riesca più a trovare un suo vestito. Indagano per casa e per il palazzo, Serena alla fine pensa di sapere chi è l’autore di questo “scherzetto”: e infatti tutte le tracce sembrano condurre a Mariella Altieri, che non ha risparmiato neanche lei nella sua battaglia privata contro Micaela e Manuela Cirillo…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, i Poggi sono in apprensione per Bianca e temono possa fare qualcosa di avventato per aiutare Antonello; quest’ultimo è intanto intenzionato a portare avanti la web challenge, e la sua amica non vuole lasciarlo solo. Tuttavia, i suoi buoni nonché nobili propositi potrebbero metterla in serio pericolo! I Poggi dovranno agire in tempo e riuscire a impedire che la ragazzina si metta nei guai, prima che sia troppo tardi.

Mariella, dopo la breve parentesi in cui si è interessata alle vite sentimentali di Bice e Sasà, è tornata a fare la guerra alle Cirillo. La situazione, in realtà, non si è mai fermata. Anzi, Mariella è proprio decisa a non fargliela pagare alle due gemelle. Micaela è sempre quella più intenzionata a prevalere su di lei, anche perché Mariella è ancora furiosa verso Serena. Chissà se per Natale si respirerà un po’ di pace? Intanto si torna a parlare di Michele e Silvia, che nelle ultime settimane erano passati in secondo piano. Il Natale è quasi alle porte, e l’uomo ha in mente qualcosa di speciale per riunire la sua famiglia, quindi fa a Silvia e Rossella un’inattesa quanto allettante proposta.

