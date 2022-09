Un posto al sole/ Anticipazioni 19 settembre: Marina e Roberto in pericolo di vita

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 settembre: come stanno Marina e Roberto?

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 19 settembre, rivelano che il regalo inaspettato per Roberto e Marina ha provocato loro delle conseguenze alquanto drammatiche. La coppia, infatti, è stata avvelenata! Ora tutti sono in ansia per le loro sorti e allo stesso tempo si chiedono chi possa essere il responsabile… I primi sospetti potrebbero puntare il dito contro Lara: infatti non è una novità che la donna cerchi in tutti i modi di sabotare la loro relazione, e già in passato aveva adottata dei trucchi per tenersi stretto Roberto, a discapito di Marina. Sarà davvero lei la colpevole?

Intanto, nel giorno di San Gennaro, Guido è soddisfatto nel vedere Michele in compagnia di Fabiana, la sua nuova fiamma, ed è felice che il suo amico si sia finalmente ripreso dal brutto periodo che ha passato. Quella tra Michele e Fabiana potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 19 settembre: Mariella e Sasà amicizia particolare?

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Sasà è triste per la fine della sua storia col dottor Sarti. Il Cerruti si è infatti convinto che Bruno non l’abbia mai amato. A quel punto, Mariella interviene per consolare il suo grande amico. Il gesto altruista, però, viene notato da qualcuno che potrebbe fraintendere l’amichevole vicinanza tra i due, facendo intendere altro. Come si risolverà la situazione? Si tratterà davvero di un equivoco, oppure c’è dell’altro?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: il regalo di Marina e Roberto…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Marina e Roberto ricevono un inaspettato quanto gradito regalo, ma il bel gesto riserva loro brutte sorprese. C’è forse lo zampino di Lara? Non è una novità che la Martinelli ha preso di mira la felicità della coppia, e già in passato aveva provato a separarli, ma il loro amore era riuscito a prevalere. Proprio ora che le cose stavano andando per il verso giusto, qualcosa ci dice che Marina e Roberto dovranno guardarsi le spalle.

Niko è più che mai deciso a portare avanti la sua battaglia legale contro Micaela, tanto da non rendersi conto che questa situazione di stress sta gettando il piccolo Jimmy nello sconforto. Alberto Palladini tenta di far riflettere Niko sui problemi che può portare una simile guerra contro l’ex moglie. Michele è uscito con una misteriosa ragazza molto più giovane di lui. Guido vuole sapere di più a proposito della sua nuova frequentazione, ma l’uomo è titubante nel rivelare i dettagli.

