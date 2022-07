Un posto al sole/ Anticipazioni 20 luglio: Ornella non perdona Raffaele…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 luglio:

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 20 luglio svelano che Nunzio e Chiara si preparano alla partenza. Seppur presi dall’ansia, cercano di rilassarsi e fingono che il loro viaggio sia di piacere. Qualcuno, però, è pronto a mettere i bastoni tra le ruote: chi è la persona che non vuole lasciare andare il giovane Cammarota, e vorrebbe vederlo per sempre a Napoli?

Le tensioni tra Mariella e Serena provocano scintille che si ripercuotono anche al lavoro: l’incomprensione tra loro si fa serie e diventa un vero scontro. Dopo aver scoperto che Raffaele si era confidato con Elvira a proposito delle minacce ricevute da Lello Valsano, preferendo lei e non sua moglie, Ornella alza un muro tra lei e il marito, non intenzionata a perdonarlo. Almeno per il momento.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Ornella capisce tutto, tra Raffaele ed Elvira…

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il pool capitanato da Nicotera prosegue spedito e sembra essere sempre più minaccioso nei confronti di Lello Valsano, che ormai pare non avere più scampo. Lui e il clan sono nella morsa della polizia. Nel frattempo, i sospetti di Ornella diventano realtà quando scopre che tra Raffaele ed Elvira c’è stata una confidenza che è andata ben oltre l’amicizia, e ne resterà profondamente scossa. Risanare il rapporto col marito non sarà facile, soprattutto nella situazione in cui si trova la famiglia.

Intanto, la proposta di Riccardo di andare a convivere ha gettato Rossella nel panico, e la sua reazione non è quella che il suo compagno si aspettava. Infine, proprio quando Mariella aveva deciso di mettere una pietra sopra, i sospetti di stare antipatica ad Angela e Serena tornano a galla. E un fraintendimento scatena il risentimento della donna.











