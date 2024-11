Un posto al sole continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi, le anticipazioni relative al 20 novembre 2024 rivelano come sempre tante novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera partenopea tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Gli inquilini di Palazzo Palladini, infatti, con le loro intriganti vicende non fanno mai annoiare i fan e li incuriosiscono sempre di più puntata dopo puntata.

Le festività natalizie si avvicinano e stando alle anticipazioni di Un posto al sole per Viola e Damiano non sarà così semplice gestire la loro famiglia allargata, i due infatti riscontreranno alcune difficoltà quando dovranno pianificare tutto. Intanto, nella puntata che andrà in onda mercoledì 20 novembre 2024 Eugenio sentirà l’esigenza di parlare con Lucia per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Naturalmente lei non reagirà bene quando il magistrato ammetterà di essere ancora innamorato della Bruni.

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Michele è apparso insospettito di fronte all’incredibile successo che la famiglia Gagliotti sta riscuotendo nell’ultimo periodo e ha iniziato ad indagare, soprattutto perché Ferri ha deciso di coinvolgerli in radio. Le anticipazioni fanno sapere che nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 20 novembre 2024, Saviani continuerà ad indagare per trovare delle informazioni utili che possano far luce sul lato oscuro dei Gagliotti.

Intanto, Alice continuerà a frequentare Vinicio e sembrerà essere sempre più presa dal ragazzo, infatti non ha nessuna intenzione di tornare a Londra e ha chiesto alla nonna di convincere la madre a farla restare a Napoli per molto tempo. Roberto Ferri e la moglie dovranno gestire il comportamento della nipote, entrambi appariranno preoccupati. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Castrese dovrà fare i conti con il ricatto di Costabile. Guido invece continuerà ad impegnarsi per far conciliare gli impegni con Lollo e Claudia, anche se non è sempre facile. La compagna però ancora una volta dimostrerà di essere egoista.