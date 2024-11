Tante le novità e i colpi di scena in vista a Un posto al sole, le anticipazioni relative alla puntata di giovedì 14 novembre 2024 faranno incuriosire non poco i telespettatori. Con le loro intriganti vicende gli inquilini di Palazzo Palladini riescono sempre a catturare l’attenzione dei fan. L’amatissima soap opera partenopea va in onda su Rai Tre da lunedì a venerdì alle 20.50, gli episodi però sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, 14 novembre 2024/ Adelaide prende una decisione su Umberto

Per molti protagonisti di Un posto al sole non è un periodo affatto semplice, tante sono infatti le vicende che stanno incuriosendo non poco i telespettatori. Questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nei prossimi episodi e se alcune delle delicate situazioni che si sono create riusciranno a risolversi presto. Le anticipazioni di giovedì 14 novembre 2024 fanno sapere che Alberto sentirà sempre di più la mancanza del figlio, non sopporta più di stare lontano da Federico e si sfogherà con Luca. De Santis non solo gli offrirà il suo conforto, ma darà a Palladini alcuni preziosi consigli.

Un posto al sole, anticipazioni 13 novembre 2024/ Fusco mette Rossella sotto pressione, Nunzio in difficoltà

Anticipazioni Un posto al sole, 14 novembre 2024: Guido nasconde la verità a Claudia

Nei precedenti episodi di Un posto al sole Roberto e Marina hanno affrontato un nuovo periodo di crisi che li ha allontanati moltissimo, hanno anche rischiato di mettere fine al loro matrimonio. Quando è tornata da Londra la Giordano ha fatto una proposta al marito, gli avrebbe concesso un’altra possibilità solo se avesse iniziato un percorso da uno psicologo. Nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 14 novembre 2024, Ferri si recherà alla nuova seduta di psicoterapia.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che dopo l’inaspettata visita a sorpresa di Claudia a Napoli Guido sarà in difficoltà. Cercherà infatti di non far capire alla fidanzata che è andato a vivere a casa di Cotugno, le cose però non andranno come aveva previsto. Cos’altro succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera? Gli spoiler trapelati sul web non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per conoscere tutti i dettagli.

Anticipazioni Il paradiso delle signore, 13 novembre 2024/ Marcello non gradisce l'invito di Adelaide