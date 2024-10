Nuovi interessanti colpi di scena in vista a Un posto al sole, le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda giovedì 31 ottobre 2024 lasceranno tutti senza parole. Queste rivelano che Damiano sarà ancora molto turbato per la morte del suo collega, il suo malessere inevitabilmente avrà delle ripercussioni sul suo rapporto con Viola. Lei lo inviterà alla festa che ha organizzato per i bambini in occasione di Halloween e ci rimarrà molto male quando lui le dirà che non sarà presente a causa di alcuni impegni lavorativi.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che la Bruni avrà paura che dietro il rifiuto del poliziotto possa esserci un’altra pericolosa operazione di Polizia. Lui però la tranquillizzerà e le chiederà di inviargli alcuni scatti della festa per tenerlo aggiornato.

Anticipazioni Un posto al sole, giovedì 31 ottobre 2024: Viola in lacrime, Eugenio le dichiara il suo amore

Alla festa Viola ha invitato anche Eugenio e Rosa, quando l’ex marito arriverà lei farà finta di essere serena davanti a lui e al figlio, Nicotera però noterà subito che non sta bene. Le anticipazioni di un posto al sole rivelano che proprio durante una chiacchierata con il magistrato la Bruni scoppierà a piangere, lui sarà subito pronto a consolarla e approfitterà della situazione per confessarle che non ha mai smesso di amarla. La sua inaspettata dichiarazione d’amore spiazzerà non poco l’ex moglie.

Le parole di Eugenio non lasceranno Viola indifferente, infatti non potrà fare a meno di ripensare a ciò che le ha detto. Intanto Rosa, presa di mira da Luisa, vivrà un momento molto delicato e deciderà di raccontare a Don Antoine ciò che dicono sul loro rapporto nel quartiere. Al parroco dirà che Manuel negli ultimi giorni era così scontroso proprio a causa dei pettegolezzi che circolano su di loro, lui prenderà subito in mano la situazione. Cos’altro succederà nell’episodio di giovedì 31 ottobre 2024? Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Niko proverà ad incoraggiare Alberto, convinto che presto potrà vivere nuovi momenti felici con il figlio. Eduardo e Clara, però, potrebbero avere altri progetti per il loro futuro.

