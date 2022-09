Un posto al sole/ Anticipazioni 20 settembre: Viola nel panico, esce da scuola e…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 settembre: ancora preoccupazione per Marina e Roberto

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 20 settembre, rivelano che tutti i residenti di Palazzo Palladini sono in uno stato di apprensione per Roberto e Marina, quindi mettono da parte le loro divergenze per stringersi intorno alla coppia, che è stata avvelenata da un misterioso colpevole.

La polizia ha iniziato le indagini e cerca di capire chi possa odiare Ferri e la Giordano così tanto da volerli uccidere. La risposta potrebbe essere semplice, come incolpare Lara, da sempre rivale di Marina, eppure potrebbe non essere così scontata. Intanto, Mariella si decide e aiuta Salvatore, dopo aver chiarito l’equivoco con Castrese.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 20 settembre: un attacco di panico per Viola

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che inizia per Viola un momento molto delicato. La scomparsa di Susanna e l’aver sfiorato, a sua volta, la morte, l’hanno gettata in uno stato di profonda crisi. Così quando ha l’opportunità di tornare al lavoro nella scuola di Bianca come supplente annuale, la giovane ha diversi dubbi. Viola si è ripresa fisicamente, ma fatica a trovare un equilibrio psicologico.

E così, le anticipazioni ci svelano che la ragazza accetterà di tornare a insegnare, ma un giorno all’uscita da scuola sarà particolare per lei perché infastidita da due ragazzi in moto che le rivolgeranno ripetutamente degli sguardi minacciosi. L’evento sarà tale da provocarle un forte attacco di panico. A questo si aggiungono anche le tensioni nel suo matrimonio con Eugenio: tra loro le cose non sono ancora tornate alla normalità.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Marina e Roberto avvelenati, chi è stato?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il regalo inaspettato per Roberto e Marina sono stati avvelenati. Ora tutti sono in ansia per le loro sorti e allo stesso tempo si chiedono chi possa essere il responsabile. I primi sospetti potrebbero puntare il dito contro Lara: infatti non è una novità che la donna cerchi in tutti i modi di sabotare la loro relazione, e., a discapito di Marina.

Nel giorno di San Gennaro, Guido è soddisfatto nel vedere Michele in compagnia di Fabiana, la sua nuova fiamma. Sasà è triste per la fine della sua storia col dottor Sarti. Il Cerruti si è infatti convinto che Bruno non l’abbia mai amato. A quel punto, Mariella interviene per consolare il suo grande amico. Il gesto altruista, però, viene notato da qualcuno che potrebbe fraintendere l’amichevole vicinanza tra i due.

