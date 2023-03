Un posto al sole/ Anticipazioni 21 marzo: Marina insofferente, Lara canta vittoria

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 21 marzo, rivelano che Alberto Palladini vuole tornare in pista sia facendo l’uomo d’affari al top, sia come seduttore. E il passo verso entrambe le parti è sempre più evidente: Palladini è padrone della situazione, che riesce a gestire nel migliore dei modi. I progetti per l’allargamento del suo studio legale procedono a gonfie vele, grazie anche al supporto di Diana della Valle, con la quale c’è una sintonia via via maggiore. Riuscirà a mettere a segno tutti i suoi obbiettivi?

Al contrario, Silvia è sempre più pressata per via della difficile situazione al Caffè Vulcano e da tutte le decisioni che deve prendere affinché il suo bistrot esca dalla crisi. Ci sarà un modo per riportare in auge la sua attività, oppure è destinata alla chiusura?

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Marina è sempre più nervosa e insofferente: la situazione in casa Ferri è ormai ingestibile. Infastidita dall’ingombrante presenza di Lara, che ormai ha delle mire ben precise e avanza con assoluta sicurezza verso Roberto, Marina deciderà di allontanarsi dal suo uomo per evitare ulteriori tensioni – dato che gli attriti ci sono già. Ovviamente a godere della situazione è Lara, che già canta vittoria. La strana euforia di Guido preoccupa e non poco Mariella. Spinta da Bice, la donna tenta invano di sollecitare il suo uomo per il discorso delle vacanze estive. Una bella crociera potrebbe distrarli e permettere loro di fare qualcosa di diverso. Tuttavia la risposta di Guido la lascerà ancora più perplessa!

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia tenta con disperazione di risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma le cose vanno di male in peggio. Alberto è determinato a portare avanti il suo progetto di allargare lo studio ma incontra qualche difficoltà. A dargli supporto c’è Diana della Valle, architetta incaricata dei lavori; tra i due scocca un’immediata simpatia, tant’è che decidono di conoscersi meglio. La situazione in casa Ferri è sempre più tesa. Roberto si apre a Lara, dandole il giusto supporto, mentre Marina continua a vedere la presenza della sua rivale come una minaccia al suo rapporto con l’uomo che ama. Viola capisce che deve prendere una decisione. Da una parte vorrebbe lasciarsi andare con il bel poliziotto, dall’altra non vuole porre fine al suo matrimonio. Mariella è preoccupata per le continue uscite di Guido con Michele, e sa di dover prendere in mano la situazione per vederci chiaro.

