Un posto al sole tornerà in onda su Rai 3 dopo la consueta pausa del weekend e come al solito tantissime saranno le novità e i colpi di scena, le anticipazioni trapelate sul web rivelano cosa accadrà nella puntata di lunedì 21 ottobre 2024. L’amatissima soap opera partenopea tiene spesso col fiato sospeso tantissimi telespettatori, tenendoli incollati al televisore ogni sera, da lunedì a venerdì, alle 20.50 con tante intriganti vicende. Gli inquilini di Palazzo Palladini riescono infatti ad incuriosire non poco i tantissimi fan della fiction Rai, per Rosa non sarà un periodo facile, dovrà fare i conti con una fase delicata che il figlio sta attraversando a causa sua ma non sa ancora perché si stia ribellando.

Intanto continuano le indagini per arrestare il Boss Torrente e Damiano è consapevole del fatto che sta correndo enormi rischi, però non intende in alcun modo tirarsi indietro. Da mesi sta cercando di rintracciare il pericoloso camorrista e non vuole arrendersi fin quando non sarà riuscito ad arrestarlo. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, anche Viola capisce che il poliziotto è in pericolo per via della pericola operazione che sta conducendo, nell’episodio che andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024 apparirà sempre più preoccupata.

Anticipazioni Un posto al sole: Mariella scopre una verità scioccante grazie a Silvia

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano altre interessanti novità e colpi di scena che spiazzeranno non poco i telespettatori. Queste fanno sapere che lunedì 21 ottobre 2024 Mariella farà una scioccante scoperta, questa volta però la fine del suo matrimonio con Guido non c’entra nulla. Grazie a Silvia la vigilessa si renderà conto del fatto che Lello Troncone è una brutta persona, l’uomo infatti tenterà di sedurre Bice.

Amicizia a rischio tra Guido e Michele? Da quando Del Bue ha deciso di mettere fine al suo matrimonio con Mariella ha sempre potuto contare sulla vicinanza e il supporto dei suoi amici. Il giornalista lo ha ospitato a casa sua e gli ha permesso di rimanere a vivere nel suo appartamento quando lui è tornato a vivere con Silvia. Il contratto però sta per scadere e l’affitto per lui è troppo costoso, chiederà quindi all’amico di convincere il proprietario di casa a farlo restare più a lungo nell’abitazione. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che Saviani sarà molto deluso dal comportamento superficiale ed egoista dell’amico.

