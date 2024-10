Venerdì 18 ottobre 2024 va in onda l’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole, le anticipazioni rivelano come sempre tanti curiosi dettagli che di sicuro cattureranno non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. I fan dell’amatissima soap opera partenopea giorno dopo giorno non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini, Viola sarà sempre più in ansia per Damiano. Da settimane non può fare a meno di preoccuparsi per il fidanzato a causa del suo desiderio di catturare il boss Torrente, un’operazione molto rischiosa che inevitabilmente lo mette in pericolo.

Renda sembra essere ad un passo dall’arresto di Torrente, dopo aver scoperto che in modo occulto si occupa della gestione di un ristorante a Napoli il poliziotto e la sua squadra stanno sorvegliando costantemente il locale con la speranza di rintracciare il pericoloso criminale. La situazione al momento è sotto controllo ma potrebbe succedere qualsiasi cosa da un momento all’altro, cosa accadrebbe se il boss dovesse scoprire che la Polizia lo ha rintracciato? Damiano potrebbe essere davvero in pericolo.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto deciso a lasciare Napoli, Mariella capisce di essere stata manipolata

Alberto continua ad aver paura, teme che Torrente si possa vendicare dopo che lo ha tradito. L’avvocato Palladini sta vivendo un momento davvero delicato e dopo essersi reso conto che a Napoli non ha più nessuno ha preso un’importante decisione, quella di lasciare la città e ricominciare da un’altra parte. Niko ha provato a fargli cambiare idea, lui però sembra essere sempre più deciso, soprattutto perché sente moltissimo la mancanza del figlio e restare lì senza poterlo né vedere né sentire lo fa stare male. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che nel quartiere aumenteranno sempre di più i pettegolezzi su Rosa e Don Antoine, in molti hanno notato che tra loro si è creato un legame speciale e pensano che sia nata una relazione sentimentale.

A causa delle voci che circolano nel quartiere sarà Manuel a farne le spese, il parroco noterà che il bambino non vuole incontrarlo e prova del risentimento nei suoi confronti, proverà infatti a capire cosa sia successo. Nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 18 ottobre Mariella cadrà nella ‘trappola emotiva’ di Guido, dopo un confronto con Cotugno però si renderà conto che il marito l’ha manipolata. Ci saranno altri colpi di scena? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere la messa in onda dell’episodio per scoprire tutto quello che accadrà.