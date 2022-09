Un posto al sole/ Anticipazioni 21 settembre: Viola, crisi dopo la morte di Susanna

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 settembre: Viola, crisi e ancora traumi per lei

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 21 settembre, rivelano che la trama sarà gran parte incentrata sul personaggio di Viola, grande protagonista dei prossimi appuntamenti. La morte di Susanna le ha provocato un vero e proprio trauma: seppur a livello fisico la giovane si sente al cento per cento, lo stesso non si può dire per il suo stato mentale. Il rientro a scuola come supplente, ruolo che ha accettato non senza troppi dubbi, ha dato a Viola nuove energie e motivazioni per andare avanti.

Eppure il trauma dell’attentato dello scorso agosto ad opera di Lello Valsano continua a non abbandonarla e fa ancora molta fatica a lasciarsi alle spalle quel terribile evento. Neanche la vicinanza di Eugenio sembra risollevarla e aiutarla ad uscire da questo tunnel in cui è finita. Spetterà forse alla sua famiglia, forse l’unica che sappia cosa davvero stia passando, darsi da fare per impedire che la loro “bambina” cada nella depressione più totale.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 21 settembre

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che i riflettori saranno tutti puntati su Viola, ma non bisogna dimenticare anche le vicende degli altri personaggi. Avevamo lasciato il Palazzo Palladini preoccupato per le sorti di Roberto e Marina, che sono stati avvelenati da un colpevole misterioso. Le anticipazioni ci dicono che la polizia continuerà ad indagare sul caso, ma senza ulteriori risultati (almeno per ora). Qualcosa ci dice che il mistero è destinato a durare ancora per molto, e niente sarà scontato in questa vicenda.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Marina e Roberto avvelenati, chi è il colpevole?

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, inizia per Viola un momento molto delicato. La scomparsa di Susanna e l’aver sfiorato, a sua volta, la morte, l’hanno gettata in uno stato di profonda crisi. Così quando ha l’opportunità di tornare al lavoro nella scuola di Bianca come supplente annuale, la giovane ha diversi dubbi. Viola si è ripresa fisicamente, ma fatica a trovare un equilibrio psicologico.

Tutti i residenti di Palazzo Palladini sono in uno stato di apprensione per Roberto e Marina, quindi mettono da parte le loro divergenze per stringersi intorno alla coppia, che è stata avvelenata da un misterioso colpevole. La polizia ha iniziato le indagini e cerca di capire chi possa odiare Ferri e la Giordano così tanto da volerli uccidere. Intanto, Mariella si decide e aiuta Salvatore, dopo aver chiarito l’equivoco con Castrese.

