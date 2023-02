Un posto al sole/ Anticipazioni 22 febbraio: Valsano, gesto clamoroso al processo

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 22 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 22 febbraio, rivelano che il processo a Lello Valsano continua a provocare molta tensione e angoscia nelle persone coinvolte. E’ ormai chiaro come fin dalle fasi preliminari, Niko e Viola abbiano sofferto più di tutti: l’idea di rivivere gli ultimi attimi in cui Susanna era viva, e poi quelli successivi alla sua morte, per mano del terribili criminale, sta provocando in loro tanto dolore. Così, mentre il processo in tribunale va avanti, Niko e Viola continuano a percepire tanta tensione, anche perché assistono a qualcosa di eclatante. Infatti Lello Valsano compirà quello che verrà definito come un gesto clamoroso e inaspettato davanti al giudice, agli avvocati e ai presenti, che porterà a delle conseguenze non indifferenti…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che il ritorno di Lara Martinelli ha sconvolto i neo sposi Marina e Roberto. Sebbene quest’ultimo abbia confermato alla donna il suo amore, e continuerà a farlo dandole un’ulteriore prova, ciò non basterà. La Giordano, infatti, sarà ancora piena di dubbi e di sospetti e Lara è una presenza che difficilmente sparirà dalla circolazione. La sensazione è che i problemi della coppia siano appena iniziati, proprio ora che pensavano di essersi lasciati tutto alle spalle. Di fatti, Lara sarà ancora un’ombra minacciosa sulla felicità dei due, anche perché non sarà intenzionata a sparire dalla loro vita così facilmente. La questione è chiara: Lara rivuole Roberto, e farà di tutto per riprenderselo. Da parte loro, Roberto e Marina cercheranno di convincere con la presenza della diabolica affarista nelle loro vite…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Viola si sente un fallimento perché teme che la sua testimonianza al processo abbia favorito la posizione di Lello Valsano. Dal canto suo, anche Niko è ancora molto turbato dal processo ma pretende di non avere nessuno al suo fianco, forse per sfogarsi da solo col suo dolore, quindi continua ad allontanare Manuela (che ne soffre e anche tanto). Infine, Marina è in ansia per il suo matrimonio e ha un brutto presentimento, che diventerà realtà nel momento dell’attese nozze con Roberto: Lara Martinelli è tornata, pronta a sconvolgere di nuovo le loro vite. Ma cosa vuole esattamente da loro? E il bambino che ha con lei è davvero figlio di Roberto?

