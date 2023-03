Un posto al sole/ Anticipazioni 22 marzo: Viola ama ancora Eugenio? C’è gelosia…

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 22 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 22 marzo, rivelano che negli ultimi tempi Eugenio si è molto avvicinato alla pm Lucia: tra loro c’è tanta sintonia, che non passerà inosservata. Viola si è accorta che tra il marito e la sua collega c’è un certo legame, e con grande sorpresa scopre di esserne un tantino gelosa. Seppur nutre dell’attrazione verso Damiano, la giovane Bruni non vuole neanche porre fine al suo matrimonio, nonostante Nicotera le abbia proposto la separazione. Questa situazione che ora si è andata a creare fa ben sperare Eugenio: forse il rapporto con la moglie non è del tutto perduto e potrebbero fare marcia indietro. La riconciliazione è quindi dietro l’angolo? Staremo a vedere. Intanto Viola soffrirà un pochino nel vedere Eugenio andare d’amore e d’accordo con Lucia.

Gianni Sperti, frecciata agli haters?/ "Cercheranno di spegnere il tuo sorriso ma.."

Un posto al sole, anticipazioni puntata 22 marzo su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Otello è tornato a Napoli per dare una mano a Silvia, che sta passando una situazione alquanto complicato con il Caffè Vulcano. I problemi economici e il drastico calo di clientela sono all’ordine del giorno, e la ristoratrice non sa più cosa fare per risolvere tutte le questioni. Certo è che la proposta di Alberto, di entrare in società, è alquanto allettante. Comunque le anticipazioni ci dicono che Otello sarà disposto ad aiutare Silvia, senza tuttavia vendere la casa di Teresa a Indica. A questo punto si decide a chiedere un prestito a un suo caro amico. Intanto, Rosa si trova ormai bene a lavorare alla Terrazza, e Renato nota con piacere come la donna stia lavorando davvero duramente e sia anche molto efficiente.

Lavinia Mauro tra i due Alessio a Uomini e Donne: chi è la scelta?/ Crisi e gesto rivelatore

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Silvia le prova tutte per risollevare le sorti del Caffè Vulcano, ma ogni suo tentativo pare andare a vuoto. Alberto e Diana sono in ottima sintonia e i due si conoscono meglio. Marina è ogni giorno sempre più insofferente alla presenza di Lara; e più Roberto si avvicina a lei, più la Giordano ne soffre, rischiando di mettere in crisi il loro rapporto. Viola deve decidere in merito alla proposta di separazione di Eugenio: da un lato non vuole porre fine al loro matrimonio, dall’altra è consapevole di provare dei forti sentimenti per Damiano. Mariella è preoccupata per le continue uscite di Guido con Michele, e sa di dover prendere in mano la situazione per vederci chiaro, ma l’uomo si dimostra scostante riguardo la sua proposta di vacanze estive…

LEGGI ANCHE:

Ivan Gonzalez, l'ex di Oriana: "Mi hanno chiamato per entrare al GF Vip 7"/ "Ecco perché ho rifiutato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA