Un posto al sole/ Anticipazioni 23 febbraio: Nunzio e Franco ai ferri corti?

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 23 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 23 febbraio, rivelano che il processo a Lello Valsano prosegue, e il suo avvocato si prepara a sferrare il colpo decisivo. In tribunale arrivano i testimoni della difesa, e, senza indugio, comincia a sparare tutte le cartucce e le sorprese per tentare di ottenere la semi-imputabilità per il suo cliente. La cosa fa ovviamente storcere il naso alla parte dell’accusa, specialmente Niko e Viola, che si sentono presi in giro. La difesa di Valsano potrebbe riuscire a portare a casa una vittoria…

Al Caffè Vulcano le cose vanno sempre peggio. La cliente continua a scarseggiare, e sempre più persone si appoggiano a un bistrot rivale. Di conseguenza, l’umore dei dipendenti è sotto terra poiché tutti loro temono di perdere il lavoro. Silvia cerca di tenere ogni cosa insieme come può, ma le cose non migliorano quando sale la tensione tra Nunzio e Fausto, che litigano e continuano a discutere tra loro…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 febbraio su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Giulia fa un incontro a sorpresa: la ragazza rivede Mastro Peppe, e tra i due è necessario un chiarimento anche per capire quali siano le intenzioni dell’uomo nei suoi confronti. Lui, però, stavolta non è solo: infatti si presenterà davanti alla giovane in compagnia di qualcun altro – che sia uomo o donna, non ci è dato sapere. Questo potrebbe o meno influenzare la Poggi, che in ogni caso sarà risoluta a voler parlare con Peppe…

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, il processo a Lello Valsano prosegue non senza causare stress e tensioni a Niko e Viola, i quali si sentono direttamente coinvolti per via di quanto accaduto a Susanna. Marina è in ansia per il suo matrimonio e ha un brutto presentimento, che diventerà realtà nel momento dell’attese nozze con Roberto: Lara Martinelli è tornata, pronta a sconvolgere di nuovo le loro vite. Roberto, dal canto suo, cerca di rassicurare la sua compagna del suo amore, ma ciò non è abbastanza: la Giordano è infatti ancora molto sconvolta. Ferri, comunque, indaga per capire meglio le vere intenzioni della Martinelli. Sappiamo che il bambino con sé non è di Roberto, ma è chiaro che la felicità della coppia è ormai compromessa. Al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle con la clientela che continua a calare, e Silvia non sa più come fare per far ripartire la sua impresa.











