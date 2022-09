Un posto al sole/ Anticipazioni 23 settembre: Viola ed Eugenio, ci pensa Ornella

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 settembre: Viola ed Eugenio ancora in crisi?

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 23 settembre, rivelano che tra Viola ed Eugenio c’è ancora aria di crisi. La giovane non se la sta passando molto bene dopo il trauma per la morte di Susanna, e neanche il ritorno a scuola come supplente sembra tranquillizzarla. Il suo matrimonio è quindi in bilico. Ci penserà Ornella a sua figlia, e cercherà di riavvicinarla al marito. La donna ha infatti organizzato una cena a casa loro, invitando Eugenio. La serata andrà per il verso giusto? Lui accetterà di esserci?

Intanto neanche tra Niko e Micaela si respira aria serena. Dopo il brutto tiro mancino che lei gli ha giocato, lui è sempre più arrabbiato con la sua ex. Questa atmosfera di tensione continua a non giovare al piccolo Jimmy, che finisce per essere coinvolto in questa battaglia legale.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 23 settembre

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che negli ultimi tempi, Michele ha iniziato ad uscire con Fabiana, la sua nuova fiamma. Tra loro le cose stanno andando molto bene, e c’è un’evidente sintonia. Tuttavia, l’incanto rischia di spezzarsi quando la ragazza gli annuncia di essere vicina a dover lasciare Napoli. Come reagirà lui?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Niko contro Micaela, ora è definitivo

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, all’inizio Niko era pronto a dichiarare guerra a Micaela per ottenere l’affidamento del piccolo Jimmy. La morte di Susanna, che il bambino considerava una mamma, ha sconvolto tutti, alterando le dinamiche di intere famiglie. Ora Niko vuole portare l’ex in tribunale, ma accadrà qualcosa che lo spingerà a ripensarci. Questo sembrerà all’inizio calmare le acque, poi però Micaela farà una mossa sbagliata destinata a sorprendere negativamente il giovane Poggi. A quel punto, Niko non sarà disposto a perdonarla, e si irrigidirà nuovamente.

Il mistero intorno all’avvelenamento di Roberto e Marina continua. La polizia indaga scrupolosamente e non esclude alcuna pista, ma il colpevole è ancora ben lontano dall’essere scoperto. Raffaele, già provato dal trauma della morte di Susanna e delle conseguenze che tale drammatico episodio ha avuto sulla sua famiglia. L’uomo infatti comincerà ad avere i sensi di colpa poiché sente che quanto avvenuto sia solo lui il responsabile.











