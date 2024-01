Un posto al sole/ Anticipazioni 24 gennaio 2024: Rossella rassicura Riccardo

Un posto al sole, anticipazioni puntata in onda il 24 gennaio 2024

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda oggi 24 gennaio, ci dicono che dopo il momento di vicinanza a cui ha assistito tra Nunzio e la sua ragazza, Riccardo è colmo di gelosia. Rossella cerca di rassicurarlo quanto meglio può, per fargli capire che lui è l’unico uomo della sua vita. La dottoressa ormai ha compreso lo spirito irascibile del suo futuro sposo, ma non può perderlo. Non per un piccolo errore commesso con l’amico Nunzio, quando i due si sono lasciati andare per non pensare ai loro problemi sentimentali. Il Cammarota, però, non riesce a smettere di pensare a lei, e lo ha capito quando è stato trasportato in ospedale. Rossella che farà? La ragazza cercherà di allontanare l’ombra di Nunzio dalla sua vita e da quella di Riccardo. Del resto se ha deciso di sposarlo è perché ne è innamorata… Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 24 gennaio 2024: Matteo a un bivio

Rosa ha ricevuto una pessima notizia che rischia di gettarla in una grave crisi economica. Non appena lo comunica a Clara, le due donne capiscono di dover devono trovare una soluzione per scongiurare il rischio concreto di perdere la casa nella quale vivono con i propri figli.

Un posto al sole, anticipazioni puntata 24 gennaio 2024 su Rai 3

Le altre anticipazioni della puntata odierna di Un posto al sole ci dicono inoltre che Guido e Mariella sono ancora ai ferri corti in casa. I due non fanno altro che litigare. Si avvicina, però, il momento di partire per Barcellona. Un viaggio che loro hanno tanto atteso. Tuttavia niente andrà come hanno previsto. Infatti ci sarà un’emergenza che scoppierà proprio all’improvviso che andrà a complicare i programmi delle vacanze di Guido e Mariella. Quale sarà questo imprevisto? Riguarderà la loro famiglia?

Terra Amara/ Anticipazioni 24 gennaio 2024: Zuleyha scagionata grazie a Hakan

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, brutto incontro per Nunzio al Caffè Vulcano; il ragazzo subisce il pestaggio di alcuni tipi poco raccomandabili. In condizioni pessime, il ragazzo viene trasportato d’urgenza in ospedale. Rossella si occupa di lui, e si rafforza la loro vicinanza. I due si ritrovano più uniti e amici che mai, suscitando la gelosia dell’irascibile Riccardo. Il rapporto tra Manuela e Costabile si fa sempre più intenso. La Cirillo, intanto, mantiene con Niko un legame puramente d’amicizia. I due “amici”, però, appaiono molto distanti. La promessa/ Anticipazioni 24 gennaio 2024: Maria non riconosce più Salvador Al contrario, Manuela e Costabile sono ormai una coppia solita, tanto che, in un momento di intimità lei gli confida quale lavoro vorrebbe fare appena avrà terminato l’università. Guido e Mariella continuano la loro “guerra” dentro le mura di casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA