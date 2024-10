La settimana di Un posto al sole sta per giungere al termine e i tantissimi fan della fiction sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà, le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 24 ottobre come sempre rivelano tante novità che lasceranno tutti senza parole. L’amatissima soap opera partenopea tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. Gli inquilini di Palazzo Palladini con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare non poco l’attenzione, inoltre gli episodi sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Raiplay.

Endless Love anticipazioni, puntate 24 ottobre 2024/ Kemal entra in ospedale, poi prova ad uccidere Emir

Le anticipazioni di giovedì 24 ottobre fanno sapere che dopo ciò che è accaduto durante il blitz contro il boss Torrente e i suoi uomini Damiano continua ad essere molto turbato. Insieme ai suoi colleghi è riuscito ad arrestare il pericoloso criminale e i suoi complici ma un poliziotto giovanissimo ha perso la vita lasciando da sola la moglie incinta. Renda si sente in colpa e per lui è un momento davvero delicato, i suoi familiari stanno provando a tirarlo su ma il loro supporto al momento non è sufficiente. Nemmeno la vicinanza di Viola riesce a farlo sentire meglio.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntata 23 ottobre 2024/ Marta ha un malore e perde conoscenza

Anticipazioni Un posto al sole, giovedì 24 ottobre 2024: Rossella aiuta Diana, Filippo è in ansia

Nei precedenti episodi di Un posto al sole durante il percorso di riabilitazione Diana ha avuto un piccolo incidente che ha fatto preoccupare non poco Nunzio. I due ormai fanno coppia fissa da un po’ di tempo e questa volta la loro relazione sembra essere davvero seria, sono anche andati a vivere insieme. Le anticipazioni rivelano che nell’episodio che andrà in onda giovedì 24 ottobre Rossella metterà da parte il suo coinvolgimento emotivo nei confronti di Cammarota e metterà al primo posto il suo lavoro, infatti si recherà dalla Della Valle per aiutarla.

Endless Love anticipazioni, puntata 23 ottobre 2024/ Tufan scopre che Asu ha mentito, lei ha paura di Emir

È un momento delicato anche per Filippo dal punto di vista professionale. In radio, infatti, dovrà fare i conti con le continue intromissioni di Roberto Ferri nella gestione della radio e le aspirazioni professionali di Michele. Sfogandosi con la moglie Sartori ammetterà di provare molta ansia per il futuro, deciderà di rinunciare al suo ruolo in radio? Questo le anticipazioni di Un posto al sole non lo rivelano, non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire tutto quello che accadrà.