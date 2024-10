Con le loro intriganti vicende i protagonisti di Un posto al sole continuano a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori, le anticipazioni annunciano come sempre tante novità e colpi di scena che andranno in onda nella puntata di mercoledì 23 ottobre 2024. L’amatissima soap opera partenopea tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50 circa e riesce sempre a stupire tutti coloro che la seguono. Gli ultimi episodi hanno tenuto i fan della soap col fiato sospeso, soprattutto la vicenda legata a Damiano e alla cattura del boss Torrente.

Endless Love anticipazioni, puntata 23 ottobre 2024/ Tufan scopre che Asu ha mentito, lei ha paura di Emir

Renda per settimane ha provato a rintracciare il pericoloso criminale per poterlo finalmente arrestare e quando finalmente ha scoperto dove si nascondeva ha fatto di tutto per ottenere l’autorizzazione per intervenire e catturarlo. Nelle precedenti puntate di Un posto al sole il poliziotto e i suoi collghi per non rischiare di lasciarselo sfuggire di nuovo hanno preferito non aspettare i rinforzi. Tra loro e gli uomini di Torrente, però, è iniziato uno scontro a fuoco che ha messo tutti in pericolo. Non è ancora chiaro se Damiano riuscirà ad arrestare il boss, la situazione per lui potrebbe anche complicarsi e potrebbe non uscirne illeso.

Anticipazioni Beautiful, puntata 23 ottobre 2024/ Brooke scopre la verità, si sente tradita da Taylor

Un posto al sole anticipazioni: Manuela presa da molti impegni resta delusa

Sono state settimane molto delicate per Alberto e stanco di temere per la sua vita a causa delle vicende con Angelo Toorente ha deciso di lasciare Napoli per iniziare una nuova vita. Nei precedenti episodi di Un posto al sole ha spiegato a Nico di voler ricominciare da capo, soprattutto perché lì non c’è più nemmeno il figlio ed è rimasto completamente da solo. L’avvocato Palladini vuole trasferirsci a Genova e sembra che non cambierà idea. Le anticipazioni trapelate sul web fanno poi sapere che Manuel sarà molto preoccupato per il padre e all’ennesima provocazione da parte di Pasquale reagirà in modo inaspettato.

Anticipazioni La promessa, puntata 21 ottobre 2024/ Salvador e Maria vogliono sposarsi: lite con Pia e Romulo

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Manuela farà i conti con una delusione. Nell’ultimo periodo si sta dedicando con tutta se stessa al suo parco archeologico e al lavoro al Caffè Vulcano, ciò l’ha un po’ distratta dallo studio e ci rimarrà piuttosto male perché non otterrà il risultato sperato all’esame. Intanto, durante il suo percorso di riabilitazione Diana si renderà protagonista di un piccolo incidente, l’accaduto farà preoccupare non poco Nunzio. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri dettagli in merito all’episodio di domani, mercoledì 23 ottobre, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto quello che accadrà.