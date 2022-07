Un posto al sole/ Anticipazioni 25 luglio: Roberto deve scegliere tra Lara e Marina

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 luglio: Roberto tra Lara e Marina

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 25 luglio svelano che Speranza, non badando alle raccomandazioni di Guido, prova comunque a ricucire i rapporti fra Samuel ed Espedito, che rischiano di creare solo più confusione. La donna pensa di organizzare un pranzo tutti insieme. Manuela ha trovato sul cellulare di Micaela dei messaggi che le fanno pensare che la gemella stia per combinare un altro dei suoi pasticci e quindi decide di affrontarla per capire che cosa abbia in mente…

Terra amara/ Anticipazioni 25 luglio: Yilmaz è morto? Notizia shock per Zuleyha...

Marina è felice per il suo amore ritrovato con Roberto, però mal gestisce l’ingombrante presenza di Lara a casa del compagno e così fa capire a Roberto che va trovata una soluzione. Lara intuisce qualcosa e si rende conto di avere poco tempo a disposizione se ha intenzione di legare per sempre il Ferri a sé, e ciò vuol dire allontanare Marina per sempre dalle loro vite…

Sei sorelle/ Anticipazioni 25 luglio: Celia aggredita da Joaquin, lo denuncerà?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Katia tenta di convincere Nunzio a non partire

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio è deciso a partire così da evitare che Chiara possa finire in carcere. I due ragazzi hanno pianificato ogni minimo dettaglio ed è quindi giunto il momento dei saluti finali. Katia, madre di Nunzio, vorrebbe che lui restasse a Napoli e tenta il tutto per tutto pur di convincerlo a non seguire questo folle piano di evasione. La donna fa un ultimo disperato tentativo e ne parla con Chiara.

Roberto e Marina si sono finalmente ritrovati a Procida, e tornano a Napoli più innamorati di prima. Lara è furiosa ed escogita un piano per tenersi Ferri. L’uomo vuole prendersi anche le sue responsabilità nei confronti di Lara e del bambino che porta in grembo, ma lui non sa che Lara ha subito un aborto spontaneo. Manuela è gelosa fino al midollo di Susanna, che sta per sposare Niko. Prova quindi a coinvolgere anche la gemella nel tentativo di mettersi in mezzo tra il suo ex fidanzato e la nuova campagna, anche sfruttando Jimmy, ma Micaela non sembra molto disposta ad aiutarla.

Un altro domani/ Anticipazioni 25 luglio: Francisco nasconde qualcosa a Carmen?

© RIPRODUZIONE RISERVATA