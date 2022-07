Un posto al sole/ Anticipazioni 26 luglio: Chiara parte sola, Nunzio si dispera…

Un posto al sole, anticipazioni puntata 25 luglio: sogni infranti per Nunzio…

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di oggi 26 luglio svelano che alla fine Chiara ha deciso di lasciare l’Italia da sola, lasciando Nunzio nella più completa disperazione: i suoi sogni sono ormai infranti e ogni progetto per il futuro è svanito nel nulla. Intanto, Franco affronta il terribile senso di colpa che sente verso il figlio.

Nel frattempo, Raffaele cerca come può di sciogliere la tensione in famiglia, dopo che la sua confessione e il suo legame con Elvira hanno messo in discussione ogni cosa, specialmente il suo matrimonio con Ornella; e la donna si sente sempre più insicura riguardo al loro rapporto. Infine, la giornata passata al caseificio di famiglia prende una piega inaspettata quando riporta a galla gli antichi pregiudizi di Espedito Altieri sulla figlia Speranza.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti: Roberto, decisione tra Lara e Marina

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Speranza, non badando alle raccomandazioni di Guido, prova comunque a ricucire i rapporti fra Samuel ed Espedito, che rischiano di creare solo più confusione in famiglia. La donna pensa di organizzare un pranzo tutti insieme, ma non ha idea delle conseguenze che avrà. Manuela ha trovato sul cellulare di Micaela dei messaggi che le fanno pensare che la gemella stia per combinare un altro dei suoi pasticci e quindi decide di affrontarla per capire che cosa abbia in mente…

Intanto, Marina è felice per il suo amore ritrovato con Roberto, però mal gestisce l’ingombrante presenza di Lara a casa del compagno e così fa capire a Roberto che va trovata una soluzione. Lara intuisce qualcosa e si rende conto di avere poco tempo a disposizione se ha intenzione di legare per sempre il Ferri a sé, e ciò vuol dire allontanare Marina per sempre dalle loro vite. Come fare?











